Dấu hiệu cảnh báo phổi đang có vấn đề

Phổi có chức năng gì?

Chức năng chính của phổi là giúp ô xy trong không khí chúng ta hít thở, đi vào tế bào máu (hồng cầu). Sau đó tế bào hồng cầu mang ô xy đi khắp cơ thể để cung cấp cho các tế bào trong các cơ quan nội tạng sử dụng. Phổi cũng giúp cơ thể loại bỏ khí CO 2 khi chúng ta thở ra.

Những vai trò khác được đảm nhiệm bởi phổi có thể kể đến như: điều chỉnh độ pH máu (khi máu nhiễm toan hoặc kiềm) bằng cách gia tăng hoặc làm giảm lượng CO 2 ; lọc các cục máu đông nhỏ được hình thành trong tĩnh mạch; lọc các bóng khí có thể xuất hiện trong máu; chuyển hóa một loại chất hóa học trong máu với tên gọi angiotensin I thành angiotensin II, vốn rất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp.

Dấu hiệu phổi đang có vấn đề

1. Ho dai dẳng, kéo dài

Một trong những triệu chứng sớm của việc phổi đang suy yếu là có những cơn ho dai dẳng hay mạn tính. Lúc đầu, người bệnh có thể chỉ ho ngắt quãng, sau đó ho kéo dài, hàng ngày. Cơn ho kéo dài ít nhất 3 tháng trong 1 năm và xảy ra 2 năm liên tiếp.

Bình thường, ho là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể để phản ứng lại các tác nhân gây kích thích phổi. Tuy nhiên, khi triệu chứng ho diễn ra liên tục, không hết thì có khả năng là phổi của bạn đã gặp vấn đề.

2. Khó thở

Khó thở là biểu hiện dễ nhận thấy nhất cho biết một lá phổi đang suy yếu. Cơ thể có cảm thấy khó thở ngay khi bạn chỉ gắng sức một chút. Bạn chỉ có thể dùng thang máy vì sẽ hụt hơi ngay khi đi vài nấc thang bộ. Khó thở khi gắng sức khác với sự mệt mỏi khi tuổi tác của bạn tăng cao.

Các chuyên gia khuyên rằng, để nhận biết bạn đang bắt đầu có dấu hiệu khó thở hay không, hãy chú ý đến công việc đó bạn thực hiện năm trước, so với hiện tại có khiến bạn khó thở hơn không. Bạn có thể mệt mỏi hơn, thở gấp hơn so với những lần trước do tuổi tác và sức khỏe giảm nhưng nếu khó thở hơn thì chắc chắn bạn nên đi kiểm tra sức khỏe của phổi.

3. Đau tay, vai và các ngón tay

Khi bướu ở tại đỉnh phổi, hiện tượng xâm lấn thành ngực và mạng thần kinh cánh tay gây đau cánh tay và đau vai kèm dị cảm da. Nhóm triệu chứng này được gọi là hội chứng Pancoast. Khi ung thư ở đỉnh phổi đã gieo rắc và xâm lấn hệ thần kinh giao cảm, hội chứng Horner xuất hiện với triệu chứng sụp mi cùng bên tổn thương (sa mí mắt), đồng tử co lại, lõm mắt (mắt thụt vào trong hốc mắt) và không bài tiết mồ hôi ở phía mặt cùng bên tổn thương.

4. Đau ngực

Khi bạn bị đau ngực nó không chỉ là một triệu chứng của bệnh tim mà có thể là do nhiễm trùng phổi. Khi phổi bị ảnh hưởng, bạn có thể bị đau ngực nhẹ khi ho, hắt hơi hoặc thậm chí khi thở.