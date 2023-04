Dấu hiệu cảnh báo phổi đang suy yếu

(QNO) - Có những dấu hiệu của bệnh phổi rất dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng sức khỏe khác.

Ảnh: Harvard Health

Triệu chứng của bệnh phổi thường xuất hiện từ từ và có thể rất nhẹ ở những giai đoạn đầu. Nhiều người thường nhầm các triệu chứng của bệnh phổi với dấu hiệu của quá trình lão hóa do tuổi tác hoặc do mệt mỏi thông thường. Do đó, họ thường tự điều chỉnh hoạt động hàng ngày để thích nghi hoặc giảm bớt triệu chứng thay vì đi khám.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh phổi giúp điều trị bệnh dễ dàng hơn trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nếu bạn có các dấu hiệu sau đây, đừng chần chừ mà hãy tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám.

1. Đau ngực kéo dài

Bất kỳ cơn đau nào ở vùng ngực kéo dài hơn 1 tháng đều có thể là dấu hiệu của bệnh phổi. Bác sĩ Miguel Villalona-Calero, Giám đốc khoa học của Viện Ung thư Miami (Mỹ), cho biết: “Nếu cơn đau ngực nặng hơn khi hít thở sâu, ho hoặc cười, đó có thể là triệu chứng của bệnh ung thư phổi”.

2. Ho có đờm kéo dài

Ho kéo dài kèm theo đờm nhầy có thể là dấu hiệu của bệnh phổi. Theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, đờm được tạo ra từ niêm mạc đường hô hấp để chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng hoặc chất kích thích.

Thở khò khè có thể là dấu hiệu của bệnh phổi (Ảnh: Biomedical Engineering)

3. Thở khò khè

Thở gấp hoặc thở khò khè có thể là dấu hiệu cho thấy các ống dẫn khí đang bị hẹp lại hoặc có vật cản.

Tiến sĩ Purvi Parikh, một nhà dị ứng học của Mạng lưới Dị ứng và Hen suyễn (Mỹ), giải thích: “Triệu chứng thở khò khè thường gặp ở bệnh nhân hen suyễn, viêm phế quản, viêm phổi hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)”.

4. Ho dai dẳng

Ho kéo dài vài tuần có thể là hậu quả của viêm phế quản hoặc cúm. Tuy nhiên, tình trạng ho mạn tính cũng báo hiệu phổi đang có vấn đề.

Theo Colin Ruggiero, một chuyên gia sức khỏe tại Mỹ: “Ho dai dẳng chỉ là một trong những triệu chứng liên quan đến u trung biểu mô ở phổi và những người thường xuyên tiếp xúc với amiăng nên theo dõi sức khỏe định kỳ vì căn bệnh này có thể tiến triển khá nhanh”.

Theo TS Parikh, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng phổi, hen suyễn, COPD hoặc xơ phổi.

Đừng chủ quan với dấu hiệu mệt mỏi kéo dài (Ảnh: Getty)

5. Sưng hoặc đau ở chân

TS Parikh cho biết các biểu hiện này có thể là dấu hiệu của cục máu đông trong các mạch máu của chân. “Cục máu đông có thể di chuyển trong mạch máu, tới phổi và gây ra các vấn đề nguy hiểm bao gồm tử vong nếu không được giải quyết kịp thời.”

6. Mệt mỏi thường xuyên

Laren Tan, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Trường Y, Đại học Loma Linda (Mỹ), nhấn mạnh kiệt sức, mệt mỏi và buồn ngủ có thể liên quan đến hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Vị bác sĩ giải thích: “Hội chứng ngưng thở khi ngủ khiến cho người bệnh có nồng độ oxy trong máu thấp và làm cho người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ”. Một số triệu chứng khác của hội chứng này bao gồm mất tập trung, suy giảm trí nhớ, ngáy ngủ, đau đầu vào buổi sáng, khô miệng và ủ rũ/cáu kỉnh quá mức.

7. Ho ra máu

Ho ra máu là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. “Lý do phổ biến nhất cho triệu chứng này là viêm phế quản do nhiễm trùng, thuyên tắc phổi và ung thư phổi”, Ken Knox, một chuyên gia y học về phổi của Đại học Arizona (Mỹ), cho hay.

8. Khó thở

Khó thở là một triệu chứng phổ biến của bệnh phổi, tuy nhiên, nhiều người cho rằng khó thở là do tuổi tác, thừa cân hoặc do mệt mỏi thông thường.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Laren Tan, khó thở có thể do bệnh hen suyễn, COPD, xơ phổi và tăng huyết áp tại phổi. “Nguyên nhân phổ biến nhất là do nhiễm trùng nhưng thường đi kèm với các triệu chứng khác như ho có đờm, sốt cao và ớn lạnh.”

Bác sĩ Laren Tan nói thêm một nguyên nhân đe dọa tính mạng của chứng khó thở đó là thuyên tắc phổi xảy ra kèm theo hoặc không kèm theo đau ngực.

Thiếu oxy khiến móng tay có màu xanh xám (Ảnh minh họa)

9. Móng tay có màu xanh xám

Móng tay màu xanh xám có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang không có đủ oxy trong máu. Tình trạng này là dấu hiệu cho thấy phổi đang ‘có vấn đề’.

10. Thay đổi giọng nói

Bác sĩ Laren Tan giải thích: “Khi chức năng của phổi bị ảnh hưởng có thể khiến cho giọng nói thay đổi. Bạn có thể thấy mình nói bị nhỏ đi”.

Thay đổi giọng nói cũng có thể là dấu hiệu của bệnh hen suyễn hoặc bệnh lý thông thường về dây thanh.

11. Giảm cân không chủ ý

Giảm cân có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp mạn tính nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, đặc biệt ở những người hút thuốc.

12. Nhiễm trùng đường hô hấp kéo dài

Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phế quản và viêm phổi nếu kéo dài hoặc tái lại nhiều lần có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ung thư phổi.