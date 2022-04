Dấu hiệu thiếu Vitamin C

(QNO) - Vitamin C vô cùng cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên, khi thiếu hụt Vitamin C cơ thể sẽ có nhiều ảnh hường. Vậy làm sao để nhận biết cơ thể đang thiếu hụt Vitamin C?

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM), một số dấu hiệu nhân biết cơ thể đang thiếu hụt Vitamin C gồm:

Chậm liền vết thương

Khi bạn bị thương, lượng vitamin C trong máu và mô của bạn sẽ giảm xuống. Cơ thể bạn cần vitamin C để tạo collagen, đây là một loại protein đóng vai trò trong tất cả các giai đoạn để da lành lại. Bên cạnh đó vitamin C giúp bạch cầu trung tính chống lại nhiễm trùng xâm nhập từ vị trí vết thương.

Nướu chảy máu, chảy máu cam, bầm tím

Do vitamin C giúp giữ cho các mạch máu khỏe mạnh, hình thành máu đông để chống chảy máu. Bên cạnh đó, collagen cũng rất cần thiết cho răng và lợi khỏe mạnh.

Tăng cân

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đã tìm thấy mối liên hệ giữa lượng vitamin C thấp sẽ khiến lượng mỡ trong cơ thể cao hơn, đặc biệt là mỡ bụng do vitamin này đóng một vai trò trong việc giúp cơ thể đốt cháy chất béo để giải phóng năng lượng.

Da bị khô và nhăn

Những người có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều vitamin C có thể có làn da mịn màng và mềm mại hơn. Bởi vitamin C là một chất chống oxy hóa nên giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do. Gốc tự do phá vỡ dầu, protein và thậm chí ADN nên khi thiếu vitamin C sẽ có triệu chứng da bị khô và nhăn.

Các triệu chứng khác

Mệt mỏi và hay cáu kỉnh; Dễ mắc bệnh (suy giảm miễn dịch); Mất thị lực do thoái hóa điểm vàng.

Cách bổ sung Vitamin C

Trẻ em dưới 6 tháng: 25mg/ngày. Trẻ 6 tháng - 6 tuổi: 30mg/ngày. Trẻ 7 - 9 tuổi: 35mg/ngày.

Từ 10 - 18 tuổi: 65mg/ngày. Người trưởng thành: 70mg/ngày. Phụ nữ mang thai, cho con bú: 80 - 90 mg/ngày.

Khi sử dụng bổ sung vitamin C, cần lưu ý:

Uống nhiều nước, từ 1,5 - 2,5 lít nước mỗi ngày.

Nếu sử dụng dạng viên nhai, phải nhai hoàn toàn trước khi nuốt.

Không nghiền nát, nhai hoặc đập vỡ viên uống, hãy nuốt trọn vẹn thuốc.

Sử dụng dụng cụ đo để đo liều lượng khi uống vitamin dạng lỏng hoặc siro.

Nếu bị thiếu vitamin C hoặc đang dùng vitamin C liều cao, không ngừng đột ngột vì có thể gây chảy máu nướu răng, xuất hiện điểm đỏ hoặc xanh dương quanh nang lông, cơ thể mệt mỏi.

Thời điểm tốt nhất để cơ thể hấp thụ tốt loại vitamin này là khi đói bụng. Do đó, sử dụng chế phẩm bổ sung vào buổi sáng, trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 2 giờ. Loại vitamin này dễ dàng hòa tan vào nước giúp cơ thể hấp thụ. Nếu bổ sung dư thừa, cơ thể không lưu trữ mà đào thải qua đường nước tiểu.