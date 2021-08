Những dấu hiệu cảnh báo khi cơ thể thiếu canxi

(QNO) - Canxi có vai trò vô cùng quan trọng, là nguyên tố thiết yếu giúp cơ thể hoạt động và phát triển ổn định. Nếu thiếu canxi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của xương và răng…Vậy làm sao để biết mình đang thiếu canxi, hãy lưu ý những biểu hiện dưới đây.

Thiếu canxi sẽ bị chuột rút thường xuyên ở bắp đùi hoặc cánh tay. Ảnh minh họa.

Chuột rút hoặc đau cơ: Canxi đóng vai trò ổn định hoạt động của các cơ và xương. Khi cơ thể thiếu canxi sẽ dẫn đến chứng chuột rút hoặc thường xuyên bị đau ở bắp đùi, nách hoặc là cánh tay… hoặc thậm chí co giật trong những trường hợp nặng.

Răng và móng yếu: Khi cơ thể thiếu canxi thì răng của bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ ê buốt, màu răng giảm trắng sáng và răng cũng dễ bị sâu hơn. Ngoài ra, tình trạng thiếu canxi có thể biểu hiện rõ ràng qua da và móng tay chân. Những người bị thiếu canxi thì da rất dễ bị khô, đồng thời móng tay chân yếu giòn và dễ xước gãy hơn, mặc dù đôi khi chỉ là va chạm nhẹ.

Tim đập nhanh:Canxi giúp điều chỉnh quá trình co cơ, bao gồm sự co cơ ở cơ quan trọng nhất tim. Canxi giúp gửi tín hiệu đến tim, giúp tim co bóp bơm máu đi khắp cơ thể. Thiếu canxi có thể dẫn đến tình trạng nhịp tim bất thường.Các triệu chứng bao gồm loạn nhịp tim hoặc tim đập quá nhanh. Thiếu canxi quá mức thậm chí có thể dẫn đến suy tim, vì cơ tim trở nên kém hiệu quả khi co bóp và bơm máu

Mất ngủ: Khi cơ thể thiếu canxi, hệ thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do tình trạng thiếu hụt canxi sẽ cản trở quá trình sản sinh melatonin trong cơ thể, trong khi đó melatonin lại là hormone tạo giấc ngủ ngon. Khi bạn mất ngủ, thì sẽ thường xuyên thấy mệt mỏi và chậm chạp, chán nản hoặc cáu kỉnh. Nhìn chung, khi cơ thể không được cung cấp lượng canxi cần thiết, mọi hoạt động cơ thể đều bị ảnh hưởng và trở nên kém hiệu quả hơn.

Ngứa hoặc tê:Nếu bạn thấy ngứa hoặc tê ở ngón tay, ngón chân, hoặc môi, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần bổ sung canxi.

Đặc biệt nếu thiếu canxi ở trẻ nhỏ sẽ khiến trẻ chậm mọc răng và phát triển chiều cao. Còn ở người lớn nếu thiếu canxi sẽ gây ra bệnh loãng xương và cao huyết áp.

Hãy lắng nghe cơ thể bạn, để bổ sung canxi kịp thời và đúng lúc. Ngoài ra, hãy chú ý bổ sung thường xuyên những thực phẩm giàu canxi có sẵn trong tự nhiên như hải sản: tôm, cua, các loại rau xanh, đặc biệt là sữa và các chế phẩm của chúng.