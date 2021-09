Những điều cần biết về kháng sinh và nhiễm trùng do răng

(QNO) - Nhiễm trùng do răng, hay tình trạng răng bị áp xe, thường xảy ra do sâu răng và vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, nhiễm trùng cũng có thể do việc điều trị nha khoa trước đó không thành công hoặc do chấn thương ở răng.

Ảnh minh họa

Khi nhiễm trùng xảy ra, một túi mủ được hình thành. Nhiễm trùng răng thường gây sưng, đau, và nhạy cảm ở vùng bị ảnh hưởng. Nếu không điều trị, nhiễm trùng có thể lan rộng đến các vùng khác của hàm hay thậm chí lan tới não.

Nếu bị nhiễm trùng do răng nên đến khám bác sĩ ngay lập tức để phòng ngừa nhiễm trùng lan rộng. Một trong những điều đầu tiên bác có thể sẽ đề nghị là sử dụng kháng sinh để tiêu diệt ổ nhiễm trùng. Một số loại thuốc kháng sinh có tác dụng tốt hơn những loại khác đối với nhiễm trùng do răng và một số loại thuốc giảm đau cũng có thể giúp giảm triệu chứng.

Bác sĩ có xu hướng tránh chỉ định dùng kháng sinh trừ khi chúng thực sự cần thiết, chẳng hạn như khi nhiễm trùng trầm trọng hoặc lan rộng hoặc nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu. Việc điều trị có thể thay đổi tùy thuộc vào loại vi khuẩn gây nhiễm trùng, mặc dù nha sĩ chỉ cần dùng một loại kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng.

Nhóm Penicillin: Thuốc thuộc nhóm Penicillin là dạng thuốc kháng sinh phổ biến cho các bệnh nhiễm trùng do răng. Nhóm này bao gồm penicillin và amoxicillin. Một số nha sĩ cũng có thể khuyên dùng amoxicillin với acid clavulanic, vì sự kết hợp này có thể giúp loại bỏ nhiều vi khuẩn cứng đầu hơn. Tuy nhiên, một số loại vi khuẩn có thể kháng các loại thuốc này khiến thuốc kém hiệu quả. Thực tế là, nhiều bác sĩ hiện nay chọn các loại kháng sinh khác là lựa chọn điều trị đầu tay của mình.

Ngoài ra, một số người bị dị ứng với các thuốc này. Bất kỳ ai đã từng có phản ứng dị ứng với các thuốc tương tự nên báo cho nha sĩ trước khi điều trị.

Clindamycin: Hiệu quả đối với nhiều loại vi khuẩn. Theo một nghiên cứu trên tạp chí International Dental Journal, một số nhà nghiên cứu khuyên dùng clindamycin như một loại thuốc được lựa chọn để điều trị nhiễm trùng răng miệng, vì vi khuẩn có thể ít kháng các loại thuốc này hơn so với các loại thuốc thuộc nhóm penicillin.

Azithromycin: Hoạt động chống lại nhiều loại vi khuẩn, ngăn chặn sự phát triển của chúng. Nó có thể có hiệu quả trong điều trị một số nhiễm trùng do răng, mặc dù nha sĩ có thể chỉ khuyên dùng nó cho những người bị dị ứng với thuốc nhóm penicillin hoặc những người không đáp ứng với thuốc này hoặc các thuốc khác như clindamycin.

Metronidazole: Kháng sinh được bác sĩ sử dụng để điều trị nhiều loại nhiễm trùng. Tuy nhiên, nó có thể không phù hợp với tất cả mọi người và không phải là lựa chọn điều trị đầu tay.

Điều quan trọng là bạn phải sử dụng đủ thuốc kháng sinh, tuân theo chính xác chỉ dẫn của nha sĩ. Hãy hỏi bác sĩ về bất cứ tác dụng phụ nào có thể xảy ra khi dùng thuốc trước khi tiếp tục điều trị.