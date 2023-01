Tác dụng, tác hại của đu đủ

(QNO) - Loại quả quen thuộc với người Việt Nam có khả năng giảm nguy cơ ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, một số người bị dị ứng khi ăn đu đủ.

Đu đủ là loại quả phổ biến ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Dailypakistan

Đu đủ không chỉ có hương vị ngon ngọt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giảm viêm, tăng cường tiêu hóa, miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, bao gồm cả ung thư.

Thành phần dinh dưỡng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 145g đủ đủ gồm có 43 calo, 0,5g protein, 0,3g chất béo, 11g carbohydrate, 2g chất xơ, 61mg vitamin C, 182mg kali.

Tác dụng

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sarah Schlichter thông tin: “Giống như nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, đu đủ có thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Đu đủ có nhiều chất hỗ trợ miễn dịch, như vitamin A và C”.

Theo Eating Well, một quả đu đủ cung cấp nhiều hơn lượng vitamin C và gần một phần ba lượng vitamin A được khuyến nghị hằng ngày. Loại quả này cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tăng cường sức khỏe tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đu đủ rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, đây cũng là chất chống oxy hóa tăng cường hệ miễn dịch của bạn, chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ chữa lành vết thương. Ngoài ra, vitamin C cần thiết để sản xuất collagen giữ cho móng tay, da, tóc và khớp của bạn khỏe mạnh.

Một khẩu phần đu đủ (145g) cung cấp hơn một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày (75mg với nữ giới và 90mg với nam giới).

Khi chín, đu đủ có vị thơm ngon, ngọt dịu. Ảnh: Tastingtable

Có thể giảm nguy cơ ung thư

Một bản đánh giá năm 2021 được xuất bản trên Antioxidants đã kết luận, chế độ ăn giàu vitamin C từ trái cây và rau quả có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư.

Có nhiều vitamin C nên đu đủ có đặc tính chống oxy hóa chặn gốc tự do nguy hiểm và stress oxy hóa đối với các tế bào của cơ thể, có thể hình thành các hợp chất gây ung thư. Ngoài ra, theo nghiên cứu công bố trên Molecules, đu đủ có màu cam rực rỡ do chứa chất lycopene, có đặc tính chống ung thư.

Cải thiện tiêu hóa

Giữ nước và nhận đủ chất xơ là hai tiêu chí cần thiết để tiêu hóa tối ưu. Vì đu đủ có tới 88% là nước nên ăn loại quả này là một cách tuyệt vời để tăng cường tiêu hóa, giảm táo bón và đầy hơi.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ của đu đủ thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Giảm viêm

Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain có tác dụng ức chế quá trình sản xuất cytokine của cơ thể bạn. Cytokine là một nhóm protein được giải phóng trong quá trình viêm. Viêm mạn tính tàn phá sức khỏe của bạn bằng cách tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo một đánh giá được công bố trên Biology, chất chiết xuất từ đu đủ mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng chống viêm, lão hóa, ung thư và bệnh mạn tính.

Tác dụng phụ tiềm ẩn

Theo Đại học Dị ứng, Hen suyễn & Miễn dịch học Mỹ, những người bị dị ứng latex (chất có trong mủ tự nhiên) nên tránh ăn đu đủ do có khả năng xảy ra phản ứng chéo. Hơn nữa, enzyme papain có trong đu đủ chưa chín dễ gây dị ứng đường hô hấp, bao gồm cả hen suyễn.