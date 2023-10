Tác dụng tuyệt vời từ cây tầm bóp

(QNO) - Tầm bóp tính vị mát, giải độc giúp hỗ trợ quá trình điều trị bệnh gout, đái tháo đường vô cùng hiệu quả.

Quả tầm bóp không những ăn được mà còn có tác dụng rất tuyệt vời đối với cơ thể.

Cây tầm bóp là một loại thảo dược được sử dụng phổ biến cả trong Y Học Cổ Truyền và trong cuộc sống hàng ngày. Tên khoa học của cây tầm bóp là Physalis angulata, chúng được gọi bằng những tên gọi khác như cây bôm bốp, thù lù cạnh, bùm bụp hay lồng đèn. Đây là một loại cây thân thảo thuộc họ Cà sinh sống tự nhiên như một loại cỏ dại.

Tất cả các bộ phận của cây tầm bóp đều có giá trị sử dụng bao gồm cả rễ, thân, lá, quả. Tầm bóp thu hái được quanh năm, sau đó có thể dùng cây tươi hoặc phơi khô để tích trữ. Lưu ý cây tầm bóp sau khi phơi khô nên cho vào trong bọc hoặc hộp kín và bảo quản nơi thoáng mát. Tránh bảo quản cây khô ở khu vực ẩm ướt như nơi rửa chén, nhà tắm... có thể khiến chúng bị ẩm ướt, nhiễm nấm mốc và vi khuẩn có hại cho sức khỏe.

Tầm bóp được biết đến là một loại dược liệu giúp hỗ trợ điều trị một số loại bệnh khác nhau, những tác dụng chữa bệnh của tầm bóp bao gồm:

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Chúng ta đã không còn xa lạ gì với vitamin C – một loại vitamin có tác dụng tích cực trong việc chống lại các gốc tự do gây tổn thương mạch máu và góp phần làm cho hệ tim mạch trở nên khỏe mạnh. Cây tầm bóp cung cấp một lượng lớn vitamin C cùng với vitamin A giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát cholesterol trong máu, cải thiện các vấn đề về mạch máu…

Hỗ trợ điều trị ung thư: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng lượng lớn vitamin C có trong cây lồng đèn có tác dụng hỗ trợ rất hiệu quả trong quá trình điều trị nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư vòm miệng.

Ngoài ra, tầm bóp còn chứa các hợp chất khác có khả năng ức chế và tiêu diệt sự phát triển của tế bào ác tính trong cơ thể, thậm chí còn có thể làm thu nhỏ khối u.

Cải thiện sức khỏe mắt: Việc sử dụng cây tầm bóp hàng ngày cũng là một phương pháp bổ sung vitamin A cần thiết cho cơ thể. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt và tăng cường khả năng thích nghi của mắt trong bóng tối. Ngoài ra, tầm bóp còn giúp duy trì sự khỏe mạnh của võng mạc và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Giúp hạ sốt, chữa cảm lạnh: Tầm bóp từ lâu đã được dân gian biết đến như một phương thuốc hạ sốt cho trẻ em với hiệu quả đáng kể. Ngoài ra, loại cây này cũng chứa nhiều vitamin quan trọng cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng.

Điều trị đái tháo đường, phòng ngừa sỏi tiết niệu: Vitamin C có trong tầm bóp được coi là một thành phần hữu ích trong việc điều trị bệnh đái tháo đường, bởi nó giúp tăng cường tác dụng của hormone insulin trong máu. Bên cạnh đó, vitamin A trong loại cây này còn thúc đẩy quá trình tạo ra canxi phosphat, ngăn ngừa sỏi tiết niệu.

Ngăn ngừa tổn thương mô cơ: Ngoài các công dụng tuyệt vời đã được kể ở trên, Vitamin C có trong tầm bóp là một yếu tố quan trọng giúp cơ thể ngăn ngừa các tổn thương mô cơ sau khi tập thể dục.