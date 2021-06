Thấy khát nước và mắt mờ, đi khám ngay phòng căn bệnh nguy hiểm này

(QNO) - Phát hiện sớm bệnh tiểu đường sẽ giúp hạn chết tổn thương mãn tính và rối loạn chức năng của mắt, tim, dây thần kinh, mạch máu.

Tiểu đường là một bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, bệnh tiểu đường nếu không được điều trị trong thời gian dài sẽ gây tổn thương mãn tính và rối loạn chức năng của các mô khác nhau, đặc biệt là mắt, thận, tim, mạch máu và dây thần kinh. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm bệnh tiểu đường?

Dưới đây là những tín hiệu sớm của bệnh tiểu đường cần đặc biệt chú ý. Hãy kiểm tra và nhanh chóng đi khám nếu thấy những triệu chứng này.

1 - Thị lực đột ngột giảm sút

Theo bác sĩ nhãn khoa, mắc bệnh tiểu đường sẽ làm tăng lượng glucose trong máu khiến nhãn cầu bị nghiêng, ảnh hưởng đến thị lực. Mắt mờ lâu ngày cần cảnh giác với bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ở giai đoạn đầu, nếu đường huyết được kiểm soát tốt thì thị lực có thể nhanh chóng trở lại bình thường.

2. Khát nước

Cổ họng tôi thường bị khô và rát, uống nước và đi tiểu thường xuyên. Trong một vòng luẩn quẩn như vậy, cơ thể sẽ luôn trong tình trạng thiếu nước, khiến người bệnh bồn chồn, khô họng. Đừng nghĩ đây là hiện tượng sinh lý bình thường, thực tế có thể do bệnh tiểu đường gây ra.

Chủ yếu là do tăng đường huyết, áp suất thẩm thấu huyết tương tăng lên đáng kể, kết hợp với đa niệu, mất nước nhiều, mất nước nội bào, làm đường huyết nặng hơn, áp lực thẩm thấu huyết tương tăng đáng kể, kích thích cơ thể cảm thấy khát.

3 - Giảm cân

Con gái dù rất thích giảm cân nhưng khi bạn ăn quá nhiều mà gầy đi thì phải đề phòng có bệnh tật như tiểu đường, u ác tính...

Bệnh nhân tiểu đường thường rất thích ăn, ăn nhiều nhưng lại giảm cân, đây chủ yếu là do thiếu tuyệt đối hay tương đối insulin hoặc đề kháng insulin. Cơ thể không thể tận dụng tối đa glucose thành năng lượng, dẫn đến tăng mỡ và phân hủy protein, tiêu thụ quá mức, cân bằng nitơ âm, trọng lượng giảm dần.

4- Cảm thấy đói ngay sau khi ăn

Cảm thấy đói sau khi ăn nhiều, điều này là do chức năng insulin trong cơ thể bị trục trặc, dẫn đến chức năng của chất béo, cơ bắp và các mô, cơ quan khác kém đi.

Trong số đó, tuyến tụy, đóng vai trò chủ chốt, tiết ra quá nhiều insulin sẽ khiến não bộ sinh ra cảm giác nhanh đói, đây cũng là một trong những triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường.

5 - Tiểu đêm

Đa niệu là một trong ba triệu chứng chính của bệnh tiểu đường, do lượng đường trong máu cao, vượt quá ngưỡng glucose ở thận (8,89 ~ 10,0mmol / L), glucose được lọc bởi cầu thận không thể được ống thận tái hấp thu hoàn toàn, tạo thành lợi tiểu thẩm thấu. Đường huyết càng cao thì lượng đường bài tiết qua nước tiểu càng nhiều, có thể lên tới 5000 ~ 10000ml trong 24 giờ.

Vì vậy, những người mắc chứng tiểu đêm nhiều lần, tiểu đêm ngày càng nhiều không nên bỏ qua dấu hiệu này, đây cũng là triệu chứng đặc trưng ban đầu của bệnh tiểu đường.

6 - Da ngứa ngáy

Ngứa da toàn thân là một trong những biểu hiện kinh điển ban đầu của bệnh tiểu đường. Do các mạch máu toàn thân bị tổn thương vì đường huyết cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp chất dinh dưỡng cho da nên người bệnh thường cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

7 - Tê liệt chân

Do tổn thương của tăng đường huyết các dây thần kinh ngoại biên, chi dưới của người bệnh thường trong tình trạng tê, liệt (và đau), cảm giác không nhạy. Do không thể cảm nhận cơn đau một cách nhạy bén nên người bệnh dễ bị bầm tím chi dưới trong quá trình đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Thêm vào đó, do lượng đường trong máu cao, các mô bị thương khó lành, thậm chí có thể bị loét.

Vì vậy, đa chấn thương chi dưới, vết thương chậm lành, sẹo đen là dấu hiệu điển hình của bệnh tiểu đường.

Để phòng ngừa tiểu đường, cũng nên thực hiện 9 phương pháp sau:

1 - Ngăn ngừa và tránh béo phì, tránh chế độ ăn nhiều chất béo.

2 - Chế độ ăn cần đảm bảo hợp lý, phù hợp với nhu cầu công việc và cuộc sống, ăn nhiều rau quả.

3- Tăng cường hoạt động thể chất và tham gia các bài tập thể dục thể thao.

4 - Tránh hoặc sử dụng ít các loại thuốc không có lợi cho chuyển hóa glucose.

5 - Tích cực phát hiện và điều trị bệnh tăng huyết áp, tăng mỡ máu, bệnh mạch vành.

6 - Bỏ hút thuốc và uống ít rượ hơn, chấm dứt mọi thói quen xấu.

7 - Người trung niên và cao tuổi nhớ đi khám sức khỏe định kỳ.

8 - Thường xuyên theo dõi trọng lượng cơ thể.