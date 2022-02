Thức uống giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ

(QNO) - Cà phê, trà xanh hay nước ép lựu là một trong những thức uống có khả năng giúp giảm trí nhớ.

Uống trà xanh có thể giảm nguy cơ mất trí nhớ. Ảnh minh họa

Để cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và năng suất làm việc, nhiều người đang tin dùng các loại thuốc bổ não. Song các chuyên gia dinh dưỡng cho biết một số loại thức uống thông dụng và nước ép từ rau quả cũng có hiệu quả tương đương.

Cụ thể chuyên gia, tác giả của The Sports Nutrition Playbook và một thành viên trong hội đồng chuyên gia y tế của Eat This, Not That tên là cô Amy Goodson đã đưa ra lời khuyên về thói quen uống có thể áp dụng để giúp giảm chứng mất trí nhớ.

Trà xanh

Uống trà xanh cũng có thể giúp cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức. Cô Goodson nói: “Trà xanh rất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa có thể bảo vệ não khỏi sự suy giảm tinh thần và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Nó cũng chứa epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, là một chất chống oxy hóa mạnh khác giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào".

Không chỉ vậy, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong trà xanh còn giúp giảm cholesterol, cải thiện sự trao đổi chất và giảm cân, thậm chí còn giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Thêm cà phê vào buổi sáng

Theo chuyên gia Amy Goodson, đây là một tin tuyệt vời cho những người yêu thích cà phê. Cà phê buổi sáng có thể là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống hằng ngày khi nói đến sức khỏe não bộ.

Cô Goodson nói thêm: “Cà phê có chứa chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm axit hydrocinnamic và polyphenol, giúp đệm các gốc tự do (hay còn gọi là kẻ xấu) trong cơ thể bạn bằng cách giảm khả năng làm tổn thương tế bào của chúng. Trên thực tế, uống cà phê lâu dài có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh, chẳng hạn như Parkinson và Alzheimer".

Điều quan trọng cần lưu ý là uống quá nhiều caffeine vào cuối ngày có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn và ngủ đủ giấc là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe nhận thức. Nghiên cứu cho thấy ngủ đủ giấc có liên quan đến việc giảm mệt mỏi về tinh thần và cải thiện trí nhớ.

Nước ép lựu

Cô Goodson cho biết: “Không thêm đường, không chất bảo quản và không chất độn, POM Wonderful 100% Pomegranate Juice trung bình chứa chất chống oxy hóa cao gấp bốn lần trà xanh. Lựu cũng có đặc tính chống viêm mạnh và do đó có thể góp phần làm giảm chứng viêm mãn tính trong cơ thể. Nước ép lựu cũng có thể cung cấp cho cơ thể bạn vitamin C, có thể giúp tiêu hóa và cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch".

Sữa nghệ và sữa thảo dược

Còn được gọi là “sữa vàng”, sữa nghệ chứa hoạt chất chống ôxy hóa curcumin, khiến cơ thể tăng sản xuất yếu tố cung cấp dinh dưỡng thần kinh xuất phát từ não (BDNF), từ đó giúp bộ não hoạt động hiệu quả hơn.

Giống như sữa nghệ, sữa thảo dược cũng chứa nhiều thành phần đặc trưng từ các loại thực phẩm và thảo mộc như nấm đông cô, sâm Ashwagandha hoặc rễ maca. Loại sữa này hỗ trợ cơ thể thích ứng với tình trạng căng thẳng tinh thần, từ đó giảm mệt mỏi và cải thiện chức năng não.

Nước cam ép

Nước cam ép rất giàu vitamin C, dưỡng chất có nhiều lợi ích bảo vệ thần kinh. Một bản đánh giá 50 nghiên cứu cho thấy, những người có nồng độ vitamin C trong máu hoặc lượng vitamin C dung nạp cao hơn đã có điểm số đánh giá khả năng chú ý, ghi nhớ và ngôn ngữ tốt hơn so với những người có nồng độ vitamin C trong máu hoặc lượng vitamin C dung nạp thấp hơn. Thông thường, một ly nước cam 240ml cung cấp 93% lượng vitamin C cơ thể cần hằng ngày.

Lưu ý, do nước cam đóng chai chứa nhiều đường và có lượng calo cao, cho nên uống nhiều thức uống này có thể làm tăng lượng đường dung nạp vào cơ thể và tăng rủi ro mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim. Tốt nhất là ăn cam tươi hoặc uống nước cam ép nguyên chất để hạn chế lượng đường và calo, mà lại tăng cường chất xơ cho cơ thể.

Nước ép việt quất

Việt quất rất giàu hợp chất thực vật giúp cải thiện trí não polyphenol và chất chống ôxy hóa anthocyanin. Do vậy, uống nước ép từ trái này rất tốt cho trí não. Giống như cam, ăn việt quất nguyên trái giúp dung nạp ít đường và tốt hơn cho sức khỏe.

Nước ép củ dền

Củ dền giàu nitrat - một tiền chất của oxit nitric (NO), dưỡng chất mà cơ thể sử dụng để thúc đẩy quá trình ôxy hóa tế bào và cải thiện lưu thông máu. NO còn đóng vai trò nhất định trong các vùng não chịu trách nhiệm về khả năng ngôn ngữ, học tập và ra quyết định. Uống nước ép củ dền có thể tăng cường những công dụng này. Ngoài cách uống nước ép, bạn có thể trộn bột củ dền vào nước lọc hoặc uống một ít nước ép củ dền cô đặc, với liều lượng 15 - 30ml/ngày.