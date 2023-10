Trẻ cần vận động bao lâu/ngày để tăng sức đề kháng?

(QNO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến nghị trẻ em và thanh thiếu niên nên tập thể dục 60 phút mỗi ngày.

Hoạt động thể chất giúp trẻ đối phó với căng thẳng tốt hơn. Ảnh minh họa.

Khi ở lớp, trẻ có thể dễ dàng nhiễm vi trùng, mắc bệnh. Điều cần thiết là trẻ phải có những thói quen lành mạnh để tăng sức đề kháng. Tập thể dục là một trong những biện pháp hữu hiệu.

Hỗ trợ về thể chất và tinh thần

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, hoạt động thể chất ở trẻ em có liên quan đến một số kết quả sức khỏe tích cực, như: Giảm yếu tố nguy cơ tim mạch, cải thiện chức năng phổi, tăng cường phát triển kỹ năng vận động, cơ thể khỏe mạnh hơn. Đồng thời, cải thiện khả năng phòng vệ chống lại các bệnh viêm nhiễm.

Theo các chuyên gia, cha mẹ cần nói cho trẻ về lợi ích của việc tập thể dục. Khi đó, trẻ sẽ hiểu tại sao việc tập thể dục lại quan trọng. Giải thích rằng, việc duy trì hoạt động giúp tăng hệ miễn dịch, khả năng tập trung và giúp bộ não phát triển.

Theo Phó Giáo sư Jorge Emilio Gomez - Trường Đại học Y Baylor (Mỹ), một số bằng chứng cho thấy, tập thể dục có thể tăng cường chức năng miễn dịch ở trẻ em. Ví dụ, trẻ nhiễm HIV có sự cải thiện chức năng miễn dịch sau vài tuần tập thể dục thường xuyên, bao gồm chạy bộ và tập yoga bốn lần mỗi tuần.

Các nghiên cứu thực hiện trên trẻ em mắc những bệnh nghiêm trọng khác, như ung thư, bệnh phổi mãn tính, tiểu đường và bệnh thận đã cho thấy sự cải thiện của chức năng miễn dịch. Một số nghiên cứu ở trẻ em khỏe mạnh cũng cho thấy sự cải thiện về chức năng miễn dịch sau khi tập thể dục.

Cũng theo những nghiên cứu này, các loại bài tập khác nhau, như chạy, đạp xe, rèn luyện sức đề kháng, khiêu vũ và yoga có thể cải thiện chức năng miễn dịch ở trẻ em theo một cách nào đó.

Do đó, các phụ huynh được khuyến cáo hãy giúp con mình luôn vận động. Khi trẻ hoạt động thể chất, trẻ không chỉ có cơ thể khỏe mạnh, mà còn cảm thấy tốt hơn về mặt cảm xúc. Một nghiên cứu đã xác nhận mối liên hệ giữa tập thể dục ở trẻ và khả năng kiểm soát căng thẳng.

Nghiên cứu của Trường Đại học Kobe (Nhật Bản) cho thấy, những đứa trẻ hoạt động thể chất sẽ có khả năng kiểm soát căng thẳng tốt hơn khi trưởng thành. Tuy nhiên, việc tập thể dục cần phải diễn ra từ thời thơ ấu. Bởi, hoạt động thể chất sau 12 tuổi không cho thấy mối liên hệ tương tự.

Cha mẹ cần làm gương để khuyến khích trẻ tập thể dục. Ảnh minh họa.

Thời gian cần thiết cho vận động

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị, trẻ em từ 6 đến 17 tuổi nên tập thể dục ít nhất 60 phút mỗi ngày. Song, chỉ 24% trẻ em đạt được mục tiêu đó.

Trong một nghiên cứu, 214 người tham gia ở độ tuổi từ 26 đến 69 đã điền vào một bảng câu hỏi để cho biết họ đã tập thể dục bao nhiêu trong thời thơ ấu. Tiếp theo, họ tham gia vào hoạt động “đi/không đi”.

Đây là một bài kiểm tra về khả năng kiểm soát ức chế. Trong đó, người tham gia phản ứng hoặc không phản ứng với các kích thích dựa trên một quy tắc cụ thể.

Ví dụ, trong hoạt động được/không được đi, quy tắc có thể là nhấn nút nếu người tham gia nhìn thấy hình ảnh một con vật. Song, họ không được nhấn nút nếu hình ảnh nhìn thấy không phải là con vật.

Một loạt hình ảnh có thể được hiển thị liên tiếp với tốc độ ngày càng tăng. Những người tham gia từng tập thể dục khi còn nhỏ đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra nhận thức. Kết quả giống nhau ở tất cả các nhóm tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, hoạt động thể chất khi trưởng thành không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong chức năng nhận thức. Việc tập thể dục phải diễn ra trong những năm thơ ấu để thấy được sức khỏe tinh thần cải thiện và lâu dài sau này trong cuộc sống.

Nghiên cứu trước đây đã xác nhận mối liên hệ giữa tập thể dục ở trẻ em và chức năng nhận thức được cải thiện. Song, đây là nghiên cứu đầu tiên xác định những thay đổi cấu trúc trong não chịu trách nhiệm. Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định phần nào của não phát triển khác biệt ở những người tập thể dục khi còn nhỏ.

Kết quả quét MRI cho thấy, những người năng động khi còn nhỏ có nhiều mô-đun não tách biệt hơn. Điều đó nghĩa là các vùng não khác nhau chịu trách nhiệm về những chức năng khác nhau được xác định rõ hơn.

Họ cũng có những kết nối mạnh mẽ hơn giữa bên trái và phải của não. Nghiên cứu kết luận, những khía cạnh cấu trúc này là yếu tố giúp người tham gia đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra nhận thức.

Các phát hiện này cho thấy, thời thơ ấu là khoảng thời gian đặc biệt trong quá trình phát triển trí não. Sự phát triển của não bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lối sống. Điều này khiến việc ưu tiên và khuyến khích hoạt động thể chất trong những năm này trở nên quan trọng hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến nghị trẻ em và thanh thiếu niên nên tập thể dục 60 phút mỗi ngày. Theo hướng dẫn của WHO, trẻ sơ sinh (0 - 1 tuổi) cần hoạt động, bao gồm 30 phút nằm sấp.

Đồng thời, dành không quá một giờ trong thiết bị hạn chế như xe đẩy hoặc địu. Trẻ mới biết đi và mẫu giáo (1 - 4 tuổi) cần hoạt động tối thiểu 180 phút mỗi ngày. Thời gian xem màn hình không được khuyến khích đối với trẻ 1 tuổi.

Trẻ từ 2 - 4 tuổi nên được giới hạn thời gian xem màn hình ở mức một giờ mỗi ngày. Trẻ em và thanh thiếu niên (5 - 17 tuổi) cần dành ra 60 phút tập thể dục hằng ngày với cường độ vừa phải đến mạnh. Đồng thời, cần hoạt động cường độ mạnh ba lần mỗi tuần.

Để trẻ luôn năng động, cha mẹ cần thực hiện một số biện pháp khuyến khích con. Trong đó, điều quan trọng là cha mẹ cũng cần có thói quen tập thể dục lành mạnh. Phụ huynh cần tập luyện khi có thể, dù là đến phòng tập thể dục, đạp xe hay tự tập luyện tại nhà.

Randy McCoy - Giám đốc Điều hành cấp cao về lãnh đạo sản phẩm tại The Little Gym - cho biết: “Cha mẹ là hình mẫu chính của trẻ. Do đó, cha mẹ năng động có thể dẫn đến những đứa trẻ năng động”. Một lưu ý khác là phụ huynh và trẻ cần giảm thời gian sử dụng màn hình. Bởi, người thường xuyên sử dụng màn hình sẽ có xu hướng ít vận động.

Trong khi đó, bác sĩ nhi khoa tại Mỹ Nkeiruka Orajiaka cho rằng, trẻ nên tuân thủ giới hạn hằng ngày. Việc đặt ra một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày cho việc sử dụng thiết bị công nghệ có thể giúp ngăn trẻ em liên tục đòi hỏi.

Ngoài ra, hãy yêu cầu trẻ thực hiện ít nhất 60 phút hoạt động thể chất trước khi cho phép con sử thiết bị công nghệ. Các thành viên trong gia đình có thể cùng đi dạo, tham quan hồ bơi hoặc tham gia lớp học khiêu vũ. Hãy biến việc tập thể dục thành một khoảng thời gian thú vị để gắn kết.