Viêm gan ở trẻ em và những điều bạn nên biết

(QNO) - Viêm gan là một căn bệnh làm tổn thương gan, một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Trẻ em cũng có thể mắc căn bệnh này và các triệu chứng bệnh có thể xuất hiện khác nhau.

Viêm gan là một tình trạng nghiêm trọng được biểu hiện bằng tình trạng viêm mãn tính ở gan. Nó có thể làm tổn thương và phá hủy các tế bào gan. Viêm gan thường bắt nguồn từ virus và có thể lây truyền (có thể lây từ con bạn sang người khác). Trong một số trường hợp, suy gan hoặc tử vong có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai bị nhiễm bệnh cũng sẽ gặp các triệu chứng.

Được biết, viêm gan có thể do một số loại virus, hóa chất, thuốc, rượu, một số rối loạn di truyền nhất định hoặc do hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức mà đôi khi tấn công gan (tình trạng này thường được gọi là viêm gan tự miễn). Đối với trẻ em, bệnh viêm gan có thể bắt nguồn từ việc tiếp xúc với nguồn virus hoặc thậm chí có thể bị lây từ mẹ.

Tiến sĩ Randhir Sud, Trưởng Khoa Tiêu hóa, Viện Khoa học Tiêu hóa và Gan mật, bệnh viện Medanta - The Medicity đã chia sẻ về một số điểm quan trọng về tình trạng bệnh viêm gan và các triệu chứng có thể xuất hiện khác nhau đối với trẻ em.

Nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan ở trẻ em

Trong trường hợp trẻ em, viêm gan A và B là loại viêm gan phổ biến nhất. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm uống nước không hợp vệ sinh và ăn thực phẩm không lành mạnh. Viêm gan B lây truyền từ mẹ sang con. Đây là loại viêm gan virus phổ biến nhất, lây lan qua đường phân-miệng do ăn phải thức ăn và nước bị ô nhiễm hoặc do tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh. Viêm gan B lây truyền từ người này sang người khác giống như HIV khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết ra từ cơ thể bị nhiễm bệnh. Viêm gan B và C thậm chí còn dễ dàng truyền qua chất dịch và kim tiêm hơn cả HIV. Điều này có thể xảy ra thông qua quan hệ tình dục và do dùng chung kim tiêm (dùng để tiêm chích ma túy bất hợp pháp) đã bị dính máu bị nhiễm bệnh. Ngay cả khi những người bị nhiễm bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào, họ vẫn có thể truyền bệnh cho người khác.

Những triệu chứng nào bạn nên chú ý?

Một trong những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ khi bị viêm gan là phát hiện các triệu chứng càng sớm càng tốt. Dưới đây là một số triệu chứng phổ biến mà một người có thể gặp phải:

- Đau bụng kèm theo đau khi ấn vào bụng, đặc biệt là vùng bụng trên bên phải.

- Cực kỳ mệt mỏi

- Vàng da

- Nước tiểu sẫm màu

- Bụng căng trướng và đôi khi có thể gây đau

Biện pháp phòng ngừa

Tập thể dục thường xuyên có thể tốt cho sức khỏe của gan, ngăn ngừa tăng cân, trào ngược axit, đầy hơi, táo bón và cũng giúp chống lại căng thẳng và lo lắng. Đảm bảo tăng cường tiêu thụ chất xơ cho con bạn bằng cách cho trẻ ăn nhiều trái cây và rau củ như rau cải bó xôi, súp lơ, đậu và cà rốt. Uống nhiều nước và các chất lỏng khác như nước trái cây, nước dừa, và nước chanh để giữ cho cơ thể đủ nước. Tránh đồ uống có ga như cola và cà phê vì chúng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Nếu con bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào được liệt kê ở trên do viêm gan cấp tính, hãy đến gặp bác sĩ nhi khoa ngay lập tức.