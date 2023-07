Cẩm nang khám phá Cù Lao Chàm

Cuốn sách song ngữ “Cù Lao Chàm - Hội An” là cẩm nang du lịch bổ ích cho những ai muốn đặt chân đến vùng đất này.

Bìa tập sách “Cù Lao Chàm - Hội An”.

Chỉ chưa đầy 60 trang in, cuốn sách song ngữ Việt - Anh “Cù Lao Chàm - Hội An” do Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cùng với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm biên soạn, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Trường Đại học nữ Chiêu Hòa và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2018. Ấn phẩm đẹp và nhiều thông tin bổ ích, thú vị này là một người bạn không thể thiếu với mỗi ai yêu mến, muốn khám phá vẻ đẹp Cù Lao Chàm.

Những thông tin thú vị

Cuốn sách song ngữ “Cù Lao Chàm - Hội An” được mở đầu với bản đồ du lịch Cù Lao Chàm cùng những hình ảnh đẹp, hấp dẫn, cách trình bày khoa học, thuận tiện cho độc giả theo dõi, sử dụng. Độc giả có thể dễ dàng nhìn thấy ở bản đồ du lịch này 7 bãi biển: Bãi Bấc, Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Xếp, Bãi Chồng, Bãi Bìm, Bãi Hương.

Từng địa danh trên bản đồ đều có hình ảnh thu nhỏ và những dòng mô tả ngắn gọn với những nét đặc trưng, hấp dẫn. Trên bản đồ, bên cạnh những chỉ dẫn về hình ảnh thiên nhiên với bãi biển, rừng cây, vách núi… người đọc còn nhìn thấy vị trí của các công trình kiến trúc và một số nhà dân tiêu biểu như: miếu Tổ nghề Yến, chùa Hải Tạng, lăng Ông Ngư, nhà rường truyền thống của gia đình bà Lý Thị Đường…

Điều thú vị, trên bản đồ này, ở những vị trí chụp ảnh “check-in” từ ngọn đồi nhìn xuống Bãi Hương hay ở hàng cây ngô đồng đỏ… có hình vẽ chiếc máy ảnh thiết kế tinh tế, nhỏ xíu nhưng người đọc dễ dàng nhận ra. Cuốn sách đưa người đọc đến từng địa danh cùng nội dung khái quát và hình ảnh đẹp về phong cảnh, đời sống sinh hoạt của người dân ở Bãi Làng, Bãi Hương, Bãi Ông, Bãi Chồng, Bãi Xếp.

Bãi Hương được giới thiệu trong cuốn sách tỉ mỉ: “Mỗi sáng sớm những chiếc thuyền câu, thuyền lưới cập bến bày bán các loại tôm, ghẹ, cá, mực tươi rói dọc cầu cảng vào xóm.

Bạn có thể nghỉ lại tại một homestay là ngôi nhà nhỏ mang đậm dấu vết cuộc sống của người dân biển, thưởng thức những món hải sản tươi ngon do chính họ đánh bắt hoặc theo những chiếc thuyền câu, thúng chai (thuyền thúng) cùng chủ nhà đi câu, đánh lưới, lặn ngắm san hô... Các di tích miếu Tổ nghề Yến, miếu Ngũ Hành, tịnh xá Ngọc Hương là những điểm tham quan giúp bạn hiểu rõ hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây”.

Khám phá đất và người xứ đảo

Phần nội dung “Lịch sử và kiến trúc” của cuốn sách khá thú vị, hữu ích với những độc giả/du khách muốn tìm hiểu, khám phá Cù Lao Chàm. Đặc biệt, nội dung giới thiệu và hình ảnh về hiện vật khảo cổ học tại Bãi Ông, Bãi Làng trong phần này sẽ giúp độc giả/du khách có thêm nhận thức về mảnh đất Cù Lao Chàm - Hội An thời kỳ Tiền - Sơ sử và dòng chảy văn hóa thời đại Kim khí của xứ Quảng, miền Trung: “Cù Lao Chàm là một vùng đảo có lịch sử phát triển lâu đời. Tại đây đã phát hiện di chỉ khảo cổ học Bãi Ông có niên đại cách ngày nay trên 3.000 năm, chứng tỏ lúc bấy giờ đã có cư dân sinh sống và khai thác các tài nguyên biển đảo.

Một góc Cù Lao Chàm. Ảnh: Đặng Kế Đông

Thời kỳ Champa (thế kỷ 2 - 15), Cù Lao Chàm là một địa chỉ nổi tiếng trên tuyến đường giao thương hàng hải quốc tế ven Biển Đông với các tên gọi Sanfu - fulaw, Pulao Ciam, Chiêm bất lao…

Thương thuyền các nước khi đến buôn bán với Lâm Ấp phố của Champa ở bên trong cửa Đại Chiêm thường ghé lại Cù Lao Chàm để tiếp tế lương thực, củi nước và thực hiện hoạt động mậu dịch.

Tại Bãi Làng đã tìm thấy một số địa điểm khảo cổ học thuộc thế kỷ 9 - 10 với các hiện vật như đồ gốm Islam (Trung Cận Đông); thủy tinh màu Ả Rập, Ba Tư; gốm Việt Châu, Định Châu, Hồ Nam (Trung Quốc), gốm Thái Lan, Việt Nam cho thấy hoạt động giao thương tại đây đã diễn ra mạnh mẽ, nhộn nhịp…”.

Ở mỗi di tích, độc giả/du khách không chỉ tìm thấy những kiến thức được giới thiệu ngắn gọn qua sự chắt lọc thông tin mà còn mãn nhãn với những bức ảnh đẹp về từng loại hình di sản vật thể, phi vật thể nơi hòn đảo xinh đẹp này.