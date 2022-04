Giới thiệu 3 tác phẩm mới về Hội An

(QNO) - Nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21.4, Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An vừa phối hợp giao lưu, giới thiệu 3 tác phẩm: trường ca “Sóng Cổ Cò vỗ nhịp” của nhà thơ Lê Anh Dũng, truyện ngắn “Tình” của nhà văn Huỳnh Viết Lệnh và tập sách “Hội An một thời du lịch” của tác giả Trương Nguyên Ngã.

Ban tổ chức tặng hoa 3 tác giả tại chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm. Ảnh: K.L

Ba tác phẩm là những ký ức, hoài niệm, chia sẻ của tác giả về vùng đất và con người Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung, nơi các tác giả sinh ra và lớn lên. Qua mỗi trang sách người đọc có thể cảm nhận, bắt gặp bóng dáng tuổi thơ, cuộc sống làng quê Hội An, xứ Quảng bình yên, bình dị.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An, 3 tác phẩm là sự tiếp nối của những sáng tác của 3 tác giả về vùng đất, con người xứ Quảng cũng như Hội An nói riêng đã được nhiều bạn đọc yêu mến. Trong đó, tác giả Trương Nguyên Ngã đã xuất bản 2 tác phẩm biên khảo; nhà thơ Lê Anh Dũng đã xuất bản 8 trường ca, 5 tập thơ; nhà văn Huỳnh Viết Lệnh đã xuất bản 2 truyện ngắn và tiểu thuyết.

Nhà thơ Lê Anh Dũng giới thiệu trường ca “Sóng Cổ Cò vỗ nhịp”. Ảnh: K.L

“Những năm qua, Hội An phát triển nhiều tủ sách cộng đồng, tủ sách gia đình, hội nhóm đọc sách, qua đó khuyến khích truyền thống hiếu học, yêu sách trong thế hệ trẻ. Đặc biệt, thành phố tự hào có đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm đã nỗ lực sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm các tác phẩm có giá trị, tư liệu quý về Hội An để in thành sách, phổ biến rộng rãi tới công chúng độc giả” - bà Cẩm nói.