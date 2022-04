(QNO) - Chiều 26.4, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Tiên Phước tổ chức giới thiệu 3 tác phẩm thơ, nhạc về đất và người Tiên Phước.

Tuyển tập thơ “Những mùa vàng xứ Tiên”. Ảnh: N.HƯNG

Trước đó, huyện Tiên Phước phát động sáng tác thơ, nhạc, trường ca về đất và người Tiên Phước nhân kỷ niệm 105 năm danh xưng Tiên Phước (1916 - 2021) và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16.6.1946 - 16.6.2021).

Qua phát động, huyện chọn lựa được 156 bài thơ của 95 tác giả, 54 ca khúc của 34 tác giả và tiến hành in ấn, xuất bản tuyển tập thơ “Những mùa vàng xứ Tiên” với 1.000 bản, tuyển tập nhạc “Tiên Phước xanh ngắt miền quê” với 1.000 bản. Ngoài ra tiếp nhận và in ấn tác phẩm trường ca “Người của Đất” của tác giả Mỹ An với 600 bản.

Không gian yên bình của làng quê Tiên Phước thích hợp để sáng tác thơ ca, hội họa. Ảnh: N.HƯNG

Nội dung các tác phẩm đều phản ánh những giá trị văn hóa, nghệ thuật, tiềm năng, thế mạnh của đất và người Tiên Phước.