Khám phá đất nước qua từng trang sách

Lịch sử hào hùng, thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Việt Nam hay đặc trưng văn hóa, ẩm thực… từng vùng miền, địa phương đều lần lượt hiện lên trong “Đất nước gấm hoa”.

Nhiều thông tin bổ ích, thú vị

Cuốn sách “Đất nước gấm hoa” có thể xem là atlas (bản đồ) Việt Nam, mang đến cho bạn đọc, nhất là bạn đọc nhỏ tuổi những kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa… theo cách thú vị, dễ tiếp thu.

“Đất nước gấm hoa” (170 trang, in màu toàn bộ, NXB Kim Đồng, 2022) là cuốn sách ấn hành trong dịp kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng (1957 - 2022), Võ Thị Mai Chi biên soạn, họa sĩ Hồ Quốc Cường minh họa; giá bìa 350 nghìn đồng. Võ Thị Mai Chi là tác giả quen thuộc với lứa tuổi thiếu nhi qua các sách đã xuất bản: “Khi con giận dỗi”, “Anh em”, “Giấc ngủ”, “Phép màu “tự đứng lên”, “Nhà sáng chế tí hon”, còn Hồ Quốc Cường là họa sĩ tự do, đam mê vẽ truyện tranh.

Sách thuận tiện cho độc giả nhí tìm hiểu, khám phá khi lần lượt phân chia 63 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S thành 7 khu vực từ Bắc vào Nam: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Mỗi khu vực có số liệu về diện tích, dân số cụ thể và thông tin chung.

Tìm hiểu sâu hơn, mỗi tỉnh thành lại có thông tin về diện tích, dân số, tỉnh lỵ, vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, dân tộc sinh sống, danh lam thắng cảnh, đời sống văn hóa, đặc sản… Tất nhiên, nếu thông tin khô khan như vậy, có lẽ “Đất nước gấm hoa” khó có thể hấp dẫn độc giả.

“Đất nước gấm hoa” đưa độc giả du lịch, khám phá 63 tỉnh thành từ Bắc vào Nam bằng những thông tin ngắn gọn, nhưng cơ bản đầy đủ, kèm hình ảnh minh họa. Thử tìm hiểu về Hà Giang, vùng đất thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc: “Hà Giang là tỉnh địa đầu (cực Bắc) của nước ta, rất nổi tiếng với lễ hội hoa tam giác mạch, loại hoa màu hồng phớt, nở rộ vào những tháng cuối năm (…). Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. (…) Sản vật nổi bật là chè Shan tuyết, mật ong bạc hà, nấm ngọc cẩu (trang 14).

Cùng với thông tin về diện tích, dân số, TP.Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục… của Việt Nam trong “Đất nước gấm hoa” là: thành phố đông dân nhất Việt Nam, là vùng đất có 300 năm lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau như Phiên An, Gia Định, Sài Gòn; từ năm 1976, có tên là TP.Hồ Chí Minh. TP.Hồ Chí Minh có 54 dân tộc anh em sinh sống, đông nhất là người Kinh, rồi đến Hoa, Khơ Me.

“Trước đây, TP.Hồ Chí Minh được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, có nhiều công trình kiến trúc, tôn giáo, điểm du lịch nổi tiếng” (trang 134). Nhiều hình ảnh tiêu biểu của TP.Hồ Chí Minh in kèm thông tin, như Nhà thờ Đức Bà, Bến Nhà Rồng, Nhà hát thành phố, hồ Con Rùa.

Hình ảnh Dinh Độc lập được in kèm thông tin “do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vì ý nghĩa lịch sử và nét kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thập niên 60 của thế kỷ trước”; hay như chợ Bến Thành “được xây dựng năm 1912, một trong những công trình mang tính biểu tượng của TP.Hồ Chí Minh”…

Khám phá miền Trung và Quảng Nam

Được tặng quyển sách nhân dịp sinh nhật, con trai đang học tiểu học của tôi tìm mục lục và để đọc thông tin về tỉnh Quảng Nam trước tiên. Thông tin, hình ảnh về Quảng Nam trong cuốn “bản đồ địa lý” này khá phong phú. Quảng Nam được xếp vào khu vực Nam Trung Bộ - dải đất đầy nắng gió.

Đất nước gấm hoa” - cuốn sách thú vị dành cho thiếu nhi.

Tác giả giới thiệu, nổi bật ở khu vực Nam Trung Bộ (gồm các tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận) là văn hóa Chămpa, thể hiện rõ nét qua kiến trúc các tòa tháp Chăm cổ kỳ vĩ, độc đáo…

“Đây (khu vực Nam Trung Bộ - NV) cũng là khu vực có Hoàng Sa và Trường Sa - hai quần đảo từ lâu đã là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Văn hóa ẩm thực Nam Trung Bộ rất phong phú, bao gồm các món chế biến từ thủy hải sản như cá ngừ đại dương, mực một nắng, nhum nướng mỡ hành, bún cá dầm, bánh canh chả cá…, rất ngon và lạ miệng” (Khám phá văn hóa Nam Trung Bộ, trang 91).

Trong “Đất nước gấm hoa”, Quảng Nam được giới thiệu: “Quảng Nam” nghĩa là “mở rộng về phương Nam”, là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn (…).

“Quảng Nam là tỉnh đầu tiên của Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 thành phố thuộc tỉnh (Tam Kỳ, Hội An), đây cũng là tỉnh duy nhất trong vùng có đường biên giới với Lào” (trang 95). Đặc sản Quảng Nam, đương nhiên không thể thiếu mỳ Quảng, cơm gà, cao lầu, bánh mì Hội An, cá chuồn kho mít non. Ngoài phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, hình ảnh Quảng Nam trong “Đất nước gấm hoa” còn có Chùa Cầu, sông Thu Bồn, Cù Lao Chàm… (trang 95).

Cứ như thế, “Đất nước gấm hoa” đưa bạn đọc du ngoạn khắp đất nước, để cảm thấy thêm yêu quê hương, xứ sở…