Niềm đam mê ca hát của chàng kỹ sư công nghệ

Tấn Đạo - một ca sĩ trẻ, một người Hội An “rất mới” nhưng mang trong mình hồn cốt muôn năm cũ. Thông qua âm nhạc của mình, Tấn Đạo đã kết nối những giá trị tinh thần Hội An ở xa xứ để rồi chính anh ngày hôm nay đã dùng chất liệu đó hát cho mình và cho người.

Ca sĩ Tấn Đạo.

Từ những ngày tháng cũ…

Một đêm nhạc của riêng Tấn Đạo vừa diễn ra ngay nơi anh sinh thành. “Tấn Đạo - ngày tháng cũ” không chỉ là một đêm nhạc, đó còn là đêm hội ngộ của những người Hội An. Là những người đã sinh ra tại Hội An và ra đi từ miền Hội An.

Những người Hội An ấy đã xa quê nhiều năm trời nhưng chất Hội An trong họ vẫn còn đó, từ giọng nói từ tốn, Quảng nhưng chậm rãi đến tính cách nhân tình thuần hậu duyên dáng trong từng câu chuyện, từng mối liên hệ thân tình.

Ca sĩ Huỳnh Tấn Đạo sinh 1988, quê Hội An. Năm 2011, Tấn Đạo tốt nghiệp đại học và bắt đầu vào Nam, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm 2013, anh thử sức với cuộc thi Tiếng hát Truyền hình do HTV tổ chức và lọt vào top 6 chung cuộc, liên tục giành giải Thí sinh yêu thích do khán giả bình chọn qua mỗi tuần. Là một kỹ sư phần mềm anh giữ đam mê ca hát của mình bằng việc duy trì hát ở các phòng trà. Album “Ngày tháng cũ” là nơi lưu giữ kỷ niệm với 9 ca khúc được chọn lựa gắn với ký ức trong hơn 15 năm ca hát và khẳng định tinh thần nghiêm túc của anh đối với đam mê âm nhạc.

Trong lớp người Hội An của “Ngày tháng cũ”, ca sĩ Tấn Đạo là người trẻ nhất. Nhưng chính sức trẻ của anh lại là sợi dây kết nối những thế hệ khác nhau của Hội An.

Để làm nên một Tấn Đạo như ngày hôm nay có hình bóng của người cha, người mẹ và người thầy. Rồi trong Đạo cũng có cả vợ và con. Tất cả tạo nên cái chất, hồn cốt Hội An, vừa rạng rỡ vừa thâm trầm, vừa nhộn nhịp vui tươi nhưng không kém phần đằm thắm, trữ tình. Ngọt như giọng hát của chàng kỹ sư.

Cơ duyên của Tấn Đạo đến với âm nhạc cũng là nhờ hai chữ Hội An. Trong lời kể của nữ ca sĩ Ánh Tuyết, hình ảnh một cậu bé Hội An rất hiền nhưng giọng hát mượt như nhung đã để lại ấn tượng sâu đậm.

“Đạo hiền nhưng hiểu chuyện” - ca sĩ Ánh Tuyết nhận xét. Hồi Tấn Đạo mới tập hát chuyên nghiệp, ca sĩ Ánh Tuyết đã có mấy mươi năm ở đỉnh cao, đã gặp gỡ nghe qua hàng trăm giọng hát trẻ. Nhưng có lẽ cái tình người cùng quê đã giúp họ thăng hoa trong âm nhạc và hiểu nhau theo một cách khác, rất hiền.

Người Hội An cũng là người Quảng nên cái tính lo xa, cẩn thận, kỹ lưỡng cũng ngấm vào trong người. Khi hay tin Tấn Đạo được chọn để hát cho Paris by night, ca sĩ Ánh Tuyết - người đỡ đầu trong âm nhạc lại là người ngăn cản đầu tiên.

“Hồi đó Đạo còn quá trẻ, mà Paris by night thì không chỉ cần giọng hát hay. Có quá nhiều điều ở sau cánh gà sân khấu mà mình biết chắc là Đạo sẽ không đủ sức để đương đầu. Nếu khi đó Đạo đi, có khi bây giờ đã bỏ cuộc”. Và lời khuyên thắm tình đồng hương ấy đã giúp Đạo đi một con đường khác, dài hơn nhưng phù hợp với anh hơn.

Trong câu chuyện của “Ngày tháng cũ”, vai trò của ca sĩ Ánh Tuyết như một người mẹ, khởi nguồn cho những đêm phòng trà Sài thành. Còn sự có mặt suốt 10 năm qua của nhạc sĩ Thanh Bình - một người Hội An khác lại giúp cho Tấn Đạo hoàn thiện giọng hát và con người của mình hơn. “Đạo dạo này hát hay hơn hẳn - bởi Đạo đã có “đạo” cho mình”. Cái “hơn hẳn” mà nhạc sĩ Thanh Bình nói có lẽ là sự từng trải trong cả tâm hồn và đời sống.

Mãi là một Hội An nhân tình thuần hậu…

“Mình nhớ về một buổi chiều của mười năm trước, khi gặp bác Thanh Bình lần đầu tiên ở nhà trên khu Bàu Cát (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh). Bác mở cổng mời vào nhà, rất kiệm lời, pha nước và đưa cho mấy quyển sổ nhạc dày cộm, “Con chọn bài rồi hát đi, bác theo”.

Mình nhớ đã hát liên tục rất nhiều bài và trong hơn 2 tiếng đồng hồ đó, bác chỉ hỏi tone và đệm theo, không trao đổi thêm thứ gì khác. Cho đến khi mình bắt đầu hơi tụt oxy, bác mới thả cây đàn xuống, chậm rãi châm một điếu thuốc và bắt đầu nói chuyện… Đó là lần đầu tiên, có người phân tích, bóc tách giọng hát của mình đến từng hơi thở, từng chỗ phát âm nhả chữ… cứ như đã quá hiểu mình từ trước, ngay ở lần đầu gặp mặt”.

Đó là những gì mà ca sĩ Tấn Đạo kể về nhạc sĩ Thanh Bình. Cách nhau nhiều thập kỷ, họ kết nối với nhau bằng âm nhạc giữa Sài Gòn. Những tưởng chỉ có vậy thì hành trình 10 năm không chỉ dừng ở những nốt nhạc mà còn trao cho nhau sự tịnh tiến của cuộc đời.

Chính cái chất người Hội An nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp, giản dị nhưng thấu cảm đã dung dưỡng, nuôi nấng và càng ngày càng hoàn thiện Tấn Đạo dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Thanh Bình.

Đêm nhạc “Ngày tháng cũ” của Tấn Đạo. Ảnh: H.D

“Vô số bản thu mộc bằng điện thoại, những khơi gợi về ý tưởng, khích lệ, khen ngợi xen kẽ với những phê bình, góp ý thẳng thắn. Là buổi chiều trên đường về sau lần thu âm bài hát cuối cùng, một già một trẻ đèo nhau băng qua cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, niềm hạnh phúc của hai bác cháu lúc đó, giờ nghĩ lại mình vẫn còn lâng lâng. Đó là may mắn không phải ai cũng có được và đó chính là những “ngày tháng cũ” mà mình hết sức trân quý, biết ơn” - Tấn Đạo kể.

Và may mắn ấy cũng là động lực khiến người Hội An luôn trân quý mọi thứ đến và đi với mình. Dù chỉ là một gánh hàng rong trên phố, dù là một phút dừng chân; để rồi một ai đã diễm phúc sinh ra từ phố sẽ mang theo cái nhân tình thuần hậu đến trọn đời.

Tấn Đạo ngoài là một ca sĩ anh còn có một đời sống khác chân thực hơn. Ở đó anh có công việc mình yêu thích và có khả năng phát triển. Ở đó anh nuôi nấng đam mê bằng cách sống thật tốt phần đời của mình.

Phần đời đó đã giúp cho người sinh ra anh mỉm cười trong đêm nhạc. Tự hào không phải vì con mình hát hay mà tự hào vì con mình nhờ yêu hát mà đã học cách để trưởng thành.

“Ngày tháng cũ” cũng là tên album mới của Đạo, như lời chàng trai trải lòng, nhờ có âm nhạc, anh được đối thoại và gặp lại những ký ức, kỷ niệm mà đôi lúc mình tưởng đã quên. “Có khi nghe một bài hát quen hoặc khi ngân lên một câu hát thôi, những ký ức cứ vậy hiện lên, vẹn nguyên và sống động. Cũng nhờ có âm nhạc, tôi có cơ hội gặp gỡ với người nghe thông qua lời tự tình của mình.

Tôi mong giọng hát của mình cũng như “Ngày tháng cũ” sẽ tạo được một mối giao cảm tinh tế với khán giả, là chất xúc tác để người nghe gặp lại được chính “Ngày tháng cũ” của họ. Đó cũng là lời tri ân mọi người đã có mặt, đã cùng đi trong hành trình mười lăm năm của mình” - Tấn Đạo trải lòng.

Hai từ ca sĩ với Tấn Đạo chưa bao giờ gắn liền với sự nổi tiếng mà là tâm huyết và chỉn chu trong từng sản phẩm. Hành trình làm ra sản phẩm cũng chính là hành trình làm ra chính mình. Để rồi với một đêm nhạc thăng hoa, Tấn Đạo đã thay lời biết bao thế hệ người Hội An cất lên tiếng lòng của chính mình với những ngày tháng cũ.