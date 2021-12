(QNO) - Sáng nay 20.12, tại TP.Hội An, Cơ quan đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại Đà Nẵng, Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Ban liên lạc biệt động thành Hội An tổ chức giới thiệu cuốn sách "Đinh Văn Lời - người mang mật danh Báo đen".

Ra mắt sách "Đinh Văn Lời - người mang mật danh Báo đen". Ảnh: Q.T

Tham dự buổi ra mắt sách có lãnh đạo Phòng Đặc công Quân khu 5, UBND TP.Hội An, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên và các chiến sĩ biệt động thành Hội An.

Cuốn sách được xuất bản nhân dịp chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021). Đây là tác phẩm ca ngợi trí tuệ, bản lĩnh và hành động "xuất quỷ nhập thần", có nhiều trận đánh thắng lợi "nở hoa trong lòng địch" của người đội trưởng biệt động thành Hội An - Đinh Văn Lời và cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền.

Ông Đinh Văn Lời - đội trưởng biệt động thành Hội An bày tỏ sự cảm kích tại lễ ra mắt sách. Ảnh: Q.T

Cuốn sách gồm 5 chương cũng như tập hợp nhiều góc nhìn của các nhà báo, qua những nhân vật văn học của các nhà văn. Sách được phát hành trong và ngoài thư viện các đơn vị trong toàn quân.

Cuốn sách không chỉ truyền tải những nhọc nhằn tuổi ấu thơ, những chiến công, cuộc đấu trí trong chốn lao tù và cuộc sống sau ngày đất nước thống nhất của người đội trưởng Đinh Văn Lời mà còn tập trung kể về những chiến công của tập thể biệt động thành Hội An, về những câu chuyện gắn bó, hy sinh mất mát của đồng đội một thời vào sinh ra tử.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An tặng hoa ông Đinh Văn Lời. Ảnh: Q.T

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An cho biết, cuốn sách "Đinh Văn Lời - người mang mật danh Báo đen" sẽ giúp Hội An có thêm những trang tư liệu, câu chuyện quý giá, chân thực để giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của những người con ưu tú quê hương đến thế hệ trẻ địa phương.