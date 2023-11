Ra mắt sách “Thúng chai ở Hội An”

(QNO) - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa tổ chức buổi ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Thúng chai ở Hội An”.

Quang cảnh buổi giới thiệu sách “Thúng chai ở Hội An”. Ảnh: Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Cuốn sách gồm 6 chương với các nội dung tổng quan về sông nước, biển đảo và truyền thống sông nước, biển đảo ở Hội An; phương tiện đi lại, đánh bắt sông biển độc đáo, lâu đời; tri thức dân gian về kỹ thuật đan và bảo quản thúng chai ở Hội An; bảo tồn, phát huy thúng chai trong điều kiện hiện nay ở Hội An...

Thuyền thúng/thúng chai là từ địa phương sử dụng phổ biến từ Quảng Bình trở vào Nam dùng để chỉ một loại phương tiện đi lại ở môi trường sông biển, có dáng hình tròn như chiếc thúng, được đan bằng tre, vành nứt/buộc bằng sợi mây hoặc cước, hồ trét bằng chai phà, dầu rái theo kỹ thuật thủ công.

Bìa cuốn sách “Thúng chai ở Hội An”. Ảnh: N.Q

Hiện nay chưa tìm thấy tư liệu hay bằng chứng xác đáng về thời gian ra đời và nguồn gốc của thúng chai, nhưng chắc chắn rằng loại phương tiện này đã có mặt lâu đời trên các dòng sông, rạch, biển đảo... nước ta, đặc biệt ở khu vực miền Trung trở vào mà Hội An là một điển hình.

Qua cuốn sách “Thúng chai ở Hội An”, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An mong muốn góp phần nhận diện giá trị lịch sử, văn hóa cũng như lưu giữ hình ảnh, ký ức về chiếc thúng chai truyền thống và tri thức bản địa liên quan đến quá trình chế tác, sử dụng, bảo quản thúng chai ở Hội An.