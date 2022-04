Sách cho Năm du lịch quốc gia 2022

Kho địa chí và kho mượn của Thư viện Quảng Nam hiện có nhiều thư mục sách Năm du lịch quốc gia.

Một số đầu sách về văn hóa, du lịch, địa chí. Ảnh: C.N

“Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành” (nhóm Trí thức Việt, NXB Thời đại, 2013), được xem như cẩm nang du lịch Việt Nam; giới thiệu có hệ thống các thông tin cơ bản về 63 tỉnh thành, cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về tỉnh thành bằng cách khái quát về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hóa - du lịch…

“Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam” (Phan Huy Xu - Võ Văn Thành, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2016), góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản về văn hóa du lịch nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong đó có mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, sự khác biệt giữa văn hóa du lịch và du lịch văn hóa, các thành tố của văn hóa du lịch, việc ứng xử văn hóa trong phát triển du lịch...

“Tuyến điểm du lịch Việt Nam” (Bùi Thị Hải Yến, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021); khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; tuyến điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

“Tài nguyên du lịch” (Bùi Thị Hải Yến - Phạm Hồng Long, NXB Giáo dục, 2007), là tài liệu tham khảo, giúp bạn đọc nắm những thông tin bổ ích, cập nhật những quan điểm và hành động đúng đắn, phù hợp hơn trong quản lý, khai thác, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên - môi trường du lịch của đất nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

“Đường đến các di sản thế giới miền Trung” (Trần Huy Hùng Cường, NXB Trẻ, 2005); viết về các địa điểm du lịch và các di sản thế giới ở miền Trung, thông tin đầy đủ và phong phú. Du lịch các tỉnh miền Trung có đủ loại hình; di tích thắng cảnh đan xen, hòa hợp nhau, làm nên những chùm điểm du lịch độc đáo và thi vị.

“Biển Việt, đảo Việt” (Vũ Ngọc Khôi, Thái Hà Book, 2015), giới thiệu các vùng đảo nổi thuộc Vịnh Bắc Bộ; những đảo nhỏ rải rác dọc biển miền Trung đến miền Tây Nam với những cồn, hòn, đá, cù lao…; những đảo nổi tiếng như Côn Đảo, Phú Quốc; những đảo chìm, những rặng san hô ở quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, ở bãi ngầm Tư Chính, Quế Đường…

“Di tích thắng cảnh Việt Nam” (Nhiều tác giả, NXB Văn hóa dân tộc, 2018); giới thiệu những địa chỉ di tích danh thắng tiêu biểu ở Việt Nam. Qua đó giúp bạn đọc trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa Việt qua các di sản văn hóa cấp quốc gia và thế giới với nét độc đáo của núi, rừng, sông, hồ, thác, đồng ruộng, vườn, vịnh, đảo, động, phố, làng, thành, chùa, tháp…

“Hội An phố” (Từ Duy, Trương Vũ Quỳnh, Huỳnh Yên Trầm My, NXB Đà Nẵng, 2004), trình bày những cảnh đẹp cổ kính của phố cổ Hội An cùng chùa chiền, thương cảng, làng nghề.

“Mỹ Sơn - vùng đất thiêng vương quốc cổ Champa” (Lê Đình Phụng, Công ty Khang Việt, 2019); giới thiệu những giá trị đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, cùng những giá trị lịch sử văn hóa điển hình của dân tộc Chăm trong lịch sử.