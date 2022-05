Thế giới của yêu thương

Cuộc sống là một chuỗi những ngày vui nếu chúng ta biết yêu thương, quan tâm đến nhau và cùng nắm tay vượt qua nỗi buồn - thông điệp mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gửi gắm trọn vẹn trong tác phẩm mới nhất của mình - “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”.

“Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” là truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (do Nhà xuất bản Trẻ in ấn và phát hành) chính thức ra mắt độc giả cả nước vào đầu năm nay, sau những tháng ngày cả thành phố nơi tác giả đang sống và viết đắm chìm trong nỗi buồn, nỗi mất mát to lớn vì đại dịch Covid-19 tràn qua.

Là một nhà văn chuyên viết cho tuổi thơ và gần như mỗi năm các độc giả nhỏ tuổi trong nước lại hồ hởi chờ đón một tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh. Trong hầu hết tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh viết cho tuổi thơ là những câu chuyện mang đầy tính nhân văn và cách kể chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm với văn phong trong sáng, ấm áp, tươi vui - điểm nổi bật trong phong cách viết của ông.

Riêng với “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”, điều đặc biệt là câu chuyện được viết trong thời gian mà tâm trạng nhà văn bị tác động trước mất mát quá lớn của đời người, của chính mình như ông chia sẻ: “Tôi đã bị sốc một thời gian dài và không thể bình tĩnh làm bất cứ chuyện gì”.

Nhưng nhà văn của tuổi thơ đã không để những đau buồn kéo mình đi quá xa, ông đã miệt mài viết. Viết để chữa lành vết thương trong tâm hồn mình, bằng câu chuyện về một khu vườn rực rỡ sắc màu nơi quần cư của một thế giới loài vật biết đoàn kết, biết yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua những hiểm họa mà kẻ ác gieo rắc cho những con vật hiền lành.

Những trang viết của ông trong những tháng ngày đau buồn đó lấp lánh vẻ đẹp của mạch ngầm yêu thương len lỏi chảy dù bao biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”.

“Đó là cách chúng ta vượt qua khó khăn, là cách chúng ta chiến thắng dịch bệnh để cuộc sống luôn tiến về phía trước. Chúng ta đâu thể ngưng sống, ngưng làm việc để chờ dịch bệnh qua đi. Khi cặm cụi trên những trang văn, tôi chỉ nghĩ giản dị như vậy.

Tôi chọn viết về các con vật để tìm thấy sự bình yên. Thế giới hồn nhiên, rộn ràng, tươi vui của các con vật ngộ nghĩnh giúp tâm hồn tôi lấy lại thăng bằng. Đối với tôi, đó giống như một liệu pháp tinh thần” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Nhân vật trong “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” được nhà văn xây dựng trong tác phẩm của mình là những chú chó tốt bụng và tử tế mang tên bác Tai Dài, em Su Su; những chú gà mang tên Mắt Tròn, Cánh Cam, Ướt Mưa, Sợi Tơ Vàng; mẹ con cô vịt Bông Súng và Gì Cũng Biết; mẹ con nhà cáo Mõm Nhọn và Tia Chớp, hai anh em chuột Xám anh, Xám em và con chuột bố Chuông Rè quanh năm chìm trong men say… Rồi nhân vật phản diện là con sói hung ác, gã diều tinh quái.

Trong khu vườn của chị Ngần đầy cỏ hoa và nắng ấm, có lớp học của loài vật của cô Ngỗng luôn yêu thương, vỗ về học trò. Có cô bồ câu Áo Tím thông thái chuyên gia tư vấn tâm lý, biết cách xoa dịu tổn thương của các cô bé, cậu bé đang tập làm người lớn.

Có cô bác sĩ bói cá Vinh Quang Tháng Ba chuyên chữa trị bệnh và chữa lành những vết thương lòng. Có bác ngựa Ô - bậc trưởng thượng uyên bác của vườn - và cả nhạc sĩ dế Ánh Sao với những khúc nhạc đêm đêm làm thổn thức trái tim non trẻ của những cô gà, cậu gà mới lớn.

“Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ giang hồ đã sưởi ấm con gà, đã an ủi nó thật nhiều trong đêm hôm đó. Mắt Tròn neo mình trên cỏ, bất động, lặng thinh, đầy xao xuyến. Nó lắng nghe tiếng đàn, cảm tưởng đang lắng nghe chính bản thân nó, bắt gặp mình đang xúc động.

Có lẽ bạn cũng thế thôi, khi nỗi buồn trong lòng bạn được âm nhạc chắp cánh, nó sẽ thăng hoa. Thay vì nhấn chìm bạn, nỗi buồn sẽ giúp bạn giàu có hơn về cảm xúc. Nó trở thành một giá trị và bạn chợt nhận ra nó là một phần thanh xuân của bạn”.

Nhà văn đã đắm mình vào thế giới trong vắt ấy, tựa vào thiên nhiên, cỏ cây, muôn loài để viết, để cho ra đời một tác phẩm với câu chuyện thật trong trẻo, thật tươi vui và cũng tràn đầy tình yêu thương, một bài học về cuộc đời cho những ai đã và đang đi qua những đau thương, mất mát. Và “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” sẽ xoa dịu những nỗi buồn, đem lại cho người đọc cảm giác ấm áp vì được yêu thương, được chia sẻ.