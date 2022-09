Tuổi thơ trong trẻo

Tập thơ thiếu nhi “Tuổi thơ màu giấy kính” (56 trang, in màu, NXB Kim Đồng, 2022) của tác giả Lê Nguyên Khôi vừa ra mắt bạn đọc.

Bìa tập sách “Tuổi thơ màu giấy kính”.

Tác giả Lê Nguyên Khôi chia sẻ: “Sáng tác cho thiếu nhi là được trở về với ký ức hồn nhiên, trong trẻo, nhiệm màu và đồng điệu tâm hồn mình với tuổi thơ…”. Quan niệm như vậy, nên tuổi thơ của các em (và cũng là tuổi thơ một thời của người lớn) hiện lên thật hồn nhiên, ngộ nghĩnh… qua 42 bài thơ (cùng minh họa dễ thương của họa sĩ Quyên Thái) trong “Tuổi thơ màu giấy kính”.

Đó là những con vật, đồ vật, cảnh vật thiên nhiên gần gũi, gắn bó với tuổi thơ của mỗi người qua các bài thơ: “Chú lợn nhà em”, “Thăm nhà chú khỉ”, “Mặt trời của bé”…; là tuổi hoa niên trong “Ký ức tháng Năm”, “Ký ức tuổi học trò”, “Tuổi hồn nhiên”; là tình cảm gia đình, thầy cô, mái trường qua “Cảm ơn cô giáo”, “Khi bố vắng nhà”, “Em yêu”…

Tuổi thơ của các em thật lung linh: “Tuổi thơ màu giấy kính/ Xanh, đỏ, vàng, trắng xinh/ Mắt em màu cổ tích/ Nhìn bầu trời lung linh” (Tuổi thơ màu giấy kính) và cũng đầy tình cảm: “Tuổi thơ con thật diệu kỳ/ Tinh sương nắng sớm con đi đến trường/ Chiều về mong ngóng yêu thương/ Cùng con nhuộm tím con đường ước mơ” (Tuổi thơ con) hay “Em yêu sân trường yên ả/ Bóng cây vòm lá che nghiêng/ Tuổi thơ vui trong tiếng hát/ Tung tăng tỏa nắng thần tiên” (Em yêu).

Nhà báo, nhà thơ Võ Văn Trường nhận xét: “Với cách viết giàu cảm xúc chân thật, gần gũi với tâm hồn trẻ thơ, sự quan sát tinh tế, thấu cảm tâm lý lứa tuổi, bút pháp đa dạng, nhà thơ Lê Nguyên Khôi không chỉ thành công trong việc biểu đạt tâm hồn trẻ thơ, vẽ nên bầu trời đầy sắc màu... mà còn giúp các em phần nào nhận diện được thế giới xung quanh, cùng những nét chấm phá non trẻ trong hành trình đi đến tương lai của các em”. Và anh Võ Văn Trường gọi những lời thơ trong tập thơ “Tuổi thơ màu giấy kính” là những giọt nắng thần tiên mà nhà thơ Lê Nguyên Khôi dành tặng riêng các em thiếu nhi…

Nhà thơ Lê Nguyên Khôi (tên thật Lê Văn Ri), SN 1971, quê làng Giảng Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc, hiện công tác tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Gió qua triền cát (tập thơ, NXB Thanh niên, 2009), Tuyển thơ văn “Sắc biển” (in chung, Hội VHNT Quảng Nam, 2010), Thơ Quảng Nam 15 năm (in chung, Hội VH-NT Quảng Nam, 2012), Thơ, văn Quảng Nam 2014 - 2018 (in chung, Hội VH-NT Quảng Nam, 2019), Phía xa xăm (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020).