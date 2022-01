Đoàn thanh niên Công an huyện Phú Ninh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

(QNO) - Chiều 24.1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Phú Ninh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Phú Ninh chọn làm điểm đại hội cấp cơ sở khối các cơ quan.

Lãnh đạo Đảng ủy Công an huyện Phú Ninh và Huyện đoàn tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an huyện khóa mới. Ảnh: C.Đ

Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Công an huyện Phú Ninh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên theo hướng thiết thực, gần gũi, chủ động, nêu gương, gắn với phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phong trào thanh niên tình nguyện được tuổi trẻ Công an huyện hưởng ứng tích cực; tham gia tất cả đợt ra quân tình nguyện vì an sinh xã hội và cuộc sống cộng đồng do Huyện đoàn phát động; hiến 60 đơn vị máu, nhận đỡ đầu học sinh khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, vận động nhà hảo tâm tặng quà tết cho người dân.

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện thực hiện hơn 1.400 lượt tuần tra phòng chống tội phạm, qua đó bắt giữ 10 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 vụ mua bán ma túy, 15 đối tượng sử dụng ma túy; 100% đoàn viên đăng ký tham gia chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 và các khu cách ly tập trung…