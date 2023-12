(QNO) - Chiều 1/12, tại TP.Hội An diễn ra hội nghị giao ban công tác đoàn, thanh thiếu nhi cụm duyên hải Nam Trung Bộ.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Tường Lâm. Về phía Quảng Nam có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành cụm duyên hải Nam Trung Bộ đã triển khai hàng loạt hoạt động xoay quanh chủ điểm này.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn/Thành đoàn các địa phương thuộc cụm đã chia sẻ những kết quả nổi bật đạt được công tác đoàn, thanh thiếu nhi năm 2023 ở nhiều lĩnh vực như: công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên...

Trong năm 2023, tuổi trẻ Quảng Nam đã thực hiện được nhiều phần việc nổi bật như: ra quân thực hiện gần 1.750 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị gần 9 tỷ đồng; xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom và tái chế rác thải”, phát hành hơn 5.000 tờ rơi, tờ gấp, bản tin, 25 lớp tập huấn, chương trình truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ra mắt thư viện số thông minh “Những cuốn sách dành cho tuổi trẻ” tại địa chỉ "tinhdoanqnam.vn/thuvienso", giới thiệu rộng rãi và phát huy giá trị bản đồ số 42 địa chỉ đỏ và bản đồ số “Cột mốc, cọc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; tổ chức Hội chợ quảng bá, tiêu thụ nông sản thanh niên miền núi...

Tại hội nghị, đại diện thường trực Tỉnh đoàn, Thành đoàn các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn, thanh thiếu nhi như: cần thống nhất khung tiêu chí hợp lý về định mức biên chế nhân sự cho các tỉnh, thành; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo tiêu chuẩn rất khó; tăng cường đánh giá theo hướng khuyến khích các hoạt động hiệu quả, thực chất theo bộ tiêu chí tránh cào bằng...

Trong sáng 1/12, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn, Thường trực các tỉnh, thành đoàn cụm duyên hải Nam Trung bộ đã đến thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiểu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).

Ngoài ra, đoàn công tác trao tặng 300 bản đồ Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn triển khai và bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời tại xã Cẩm Thanh. Dịp này đoàn công tác đến tham quan Di tích Nhà lao Hội An.