Kinh nghiệm từ đại hội điểm

Đại hội Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hiệp Đức đã diễn ra thành công, là 2 đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm để đoàn cấp huyện và tương đương rút kinh nghiệm tổ chức đại hội, hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Chuẩn bị chu đáo

Đầu tháng 4 vừa qua, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra đúng nội dung, tiến độ. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, Đại úy Bùi Anh Đức được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khóa mới; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

Đại úy Bùi Anh Đức - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, để đại hội thành công, từ cuối năm 2021 đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đại hội đoàn các cấp trong Công an tỉnh. Đồng thời thành lập các tổ nội dung, nhân sự, tuyên truyền và chuẩn bị vật chất, hậu cần phục vụ đại hội.

“Các tổ phục vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên. Đặc biệt, tổ nội dung đã hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội rất sớm để lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên; hoàn chỉnh nội dung của đại hội, trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phê duyệt.

Công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện cả trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức; tiêu biểu như cuộc thi online thiết kế logo, video chào mừng, phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về đại hội, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính...” - Đại úy Bùi Anh Đức chia sẻ.

Tại Hiệp Đức, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra với sự tham dự đầy đủ của 145 đại biểu.

Chị Đặng Thị Ngọc Lan - Bí thư Huyện đoàn nói, đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên. Thành công của đại hội là thành quả từ nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành và cán bộ đoàn từ huyện đến cơ sở trong từng phần việc.

Chặt chẽ nhân sự

Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Đại úy Bùi Anh Đức cho hay, trước đại hội, tổ nhân sự bám sát hướng dẫn của Tỉnh đoàn, của ngành, từ đó đề ra quy trình chuẩn bị nhân sự khoa học, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn số lượng, cơ cấu và đúng quy trình, khách quan, dân chủ theo 5 bước.

“Dựa trên kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ và tình hình thực tế công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ, cán bộ nữ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các nhân tố mới, cán bộ trẻ tiêu biểu…, Ban Chấp hành xây dựng đề án nhân sự theo cơ cấu, độ tuổi, cán bộ tái cử và bầu mới. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành phải nhiều hơn so với số lượng cần bầu, đảm bảo số dư 10 - 15%” - Đại úy Bùi Anh Đức thông tin.

Còn chị Đặng Thị Ngọc Lan chia sẻ: “Nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Huyện đoàn Hiệp Đức đảm bảo độ tuổi trung bình dưới 30 tuổi, tỷ lệ nữ đạt 62% (theo yêu cầu là 25%). Kết quả, tất cả phiếu bầu đảm bảo số lượng theo đề án nhân sự, không có trường hợp nhân sự chủ chốt tham gia Ban Chấp hành và các chức danh không trúng cử”.

Từ các đại hội điểm, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho hay, quyết định đến sự thành công của đại hội là công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo quy trình, việc bầu cử thực hiện đảm bảo nguyên tắc, thể lệ theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Đáng chú ý, bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên phải tiến hành sau bầu ban chấp hành khóa mới và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, đoàn chủ tịch điều hành xin ý kiến biểu quyết của đại hội về kết quả kiểm phiếu. Trường hợp đại hội bầu trực tiếp bí thư trước khi bầu ban chấp hành khóa mới, đồng chí bí thư đương nhiên là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ; trường hợp ngược lại thì bí thư đương nhiên là ủy viên ban thường vụ.