Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 ở Núi Thành

(QNO) – Sáng 23/9, tại Trường THPT Núi Thành (huyện Núi Thành), Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Quanh cảnh ngày hội. Ảnh: H.Q

Phát biểu tại ngày hội, anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền, tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nhiều mô hình thiết thực… song tình trạng vi phạm giao thông trong thanh, thiếu niên vẫn còn khá nhiều. Trong đó chủ yếu là các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe có phân khối không phù hợp với lứa tuổi, điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn… Và hệ quả là một số vụ thương tâm đã xảy ra.

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: H.Q

“Năm nay, Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông tổ chức vào thời điểm học sinh vừa bắt đầu năm học mới. Đây là hoạt động cần thiết để nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về hành vi trong thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông; góp phần hình thành văn hóa giao thông chung trong cộng đồng, mang lại cuộc sống bình yên, an toàn” – anh Thanh cho biết.

Ra mắt đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện Núi Thành. Ảnh: H.Q

Tại ngày hội, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức ra mắt đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện Núi Thành. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành tham gia ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khác như tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, tuyên truyền lưu động, chỉnh trang các điểm cắt giao thông đường bộ - đường sắt,…