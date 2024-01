Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN xã Tam Anh Bắc thực hiện 17 công trình thanh niên

(QNO) - Ngày 21/1, Hội LHTN Việt Nam xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đây là đơn vị được chọn đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các xã, thị trấn còn lại của huyện.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Tam Anh Bắc lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Ảnh: V.P

Hội LHTN Việt Nam xã Tam Anh Bắc có 156 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội thôn. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, hội thực hiện thường xuyên phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức 20 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp Công an xã tổ chức 12 đợt tuyên truyền phổ biến tác hại của ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Hội LHTN Việt Nam xã thực hiện 17 công trình thanh niên. Phối hợp Đoàn xã vận động 9 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 140 đơn vị máu. Ra quân tình nguyện “Ngày Chủ nhật xanh” với 10 lượt cao điểm/400 thanh niên tham gia. Giới thiệu hàng trăm thanh niên vào làm việc tại khu công nghiệp. Hiện nay toàn xã có hơn 85% đoàn viên, hội viên, thanh niên có việc làm ổn định.

Đại hội đã hiệp thương cử 11 thanh niên vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tam Anh Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029. Anh Huỳnh Minh Phát - Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã.