Quan tâm phát triển lực lượng thanh niên

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội là điều kiện để thanh niên, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh vươn lên khẳng định mình trước những tác động toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: ĐÔNG ANH

Vì thế hệ trẻ

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên được nâng lên. Công tác chăm lo bồi dưỡng thanh niên được quan tâm.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập Phòng Công tác thanh niên (nay là Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên). Đến nay, cả 18 địa phương cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã bố trí cán bộ phụ trách, theo dõi công tác thanh niên.

Những năm gần đây, công tác hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp được quan tâm thực hiện. Hiện nay, toàn tỉnh có 65 hợp tác xã, 56 tổ hợp tác, 189 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và 37 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được duy trì hiệu quả. Toàn tỉnh có 47 sản phẩm OCOP của thanh niên. Đến nay, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn Thanh niên quản lý là 941.265 tỷ đồng với 467 tổ tiết kiệm vay vốn và 18.588 hộ vay.

UBND tỉnh tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ trên tất cả lĩnh vực. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh niên được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Đến nay, hầu hết huyện, thị xã, thành phố có nhà tập luyện thể dục thể thao; có 158/241 xã, phường, thị trấn xây dựng trung tâm VH-TT đạt chuẩn theo quy định.

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với thanh niên được chú trọng. Trong 15 năm qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức và tham mưu tổ chức 1.240 diễn đàn gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp với đoàn viên, thanh niên với hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham dự.

Theo Tỉnh đoàn Quảng Nam, trong những năm qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trong đó, trung triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới”.

Các quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng, học bổng dành cho học sinh, sinh viên tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng. Trong 15 năm qua (2008 - 2023), toàn tỉnh đã trao học bổng cho hơn 92 nghìn học sinh, sinh viên với tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng.

Quan tâm phát triển thanh niên

Đánh giá về tình hình thanh niên, dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 nhận định, dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra một số vấn đề với thanh niên hiện nay.

Đó là điều kiện đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, việc làm, giải trí còn hạn chế. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động của một bộ phận thanh niên chưa cao.

Nhìn lại việc triển khai Nghị quyết 25, bên cạnh những kết quả vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại như một số nội dung quản lý nhà nước về thanh niên chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, cụ thể, kịp thời.

Cơ chế, chính sách thu hút tài năng trẻ trên các lĩnh vực của tỉnh đã có nhưng chưa thật sự đủ mạnh, hấp dẫn. Các công trình, dự án đầu tư cho thanh niên còn ít, quy mô nhỏ, chưa đáp ứng đủ điều kiện vui chơi, giải trí cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa có khó khăn...

Nổi lên là công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ đoàn ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn. Ở nhiều cơ sở đoàn vẫn còn một bộ phận cán bộ đoàn - đội quá tuổi chưa được luân chuyển; một số địa phương khuyết chức danh chủ chốt.

Theo Tỉnh đoàn, hiện nay có 3 đơn vị khuyết phó bí thư đoàn là Đông Giang, Bắc Trà My, Tam Kỳ; trong khi đó có một bí thư đoàn cấp huyện quá tuổi chưa được luân chuyển (TP.Hội An). Thực trạng này cũng được Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh nêu ra tại hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2023 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì vừa qua.

Trong những năm đến, cùng với nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, nhiệm vụ đặt ra với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh là cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình lớn của đoàn. Trong đó, tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn - hội các cấp thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng công tác củng cố và phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ đoàn có khả năng bắt kịp với xu thế phát triển, hướng tới có khả năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn dắt thanh niên. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên...

Đặc biệt, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ là điều kiện để thanh niên, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp của tỉnh vươn lên khẳng định mình.