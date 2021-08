“Shipper xanh” ở Thanh Hà

Khi TP.Hội An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 31.7) để phòng chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên phường Thanh Hà kịp thời thành lập đội “Shipper xanh” đi chợ giúp người dân.

Đội “Shipper xanh” Thanh Hà.

Anh Nguyễn Vũ Cường - Bí thư Đoàn phường Thanh Hà cho biết: “Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Đoàn phường thành lập ngay đội “Shipper xanh” với 27 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tình nguyện được chia làm 3 đội, mỗi đội phụ trách địa bàn 2 khối phố. Chúng tôi sẽ duy trì các đội đến khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội và tình hình dịch bệnh ổn định trở lại”.

Tại Văn phòng Đoàn phường Thanh Hà luôn có 2 ĐVTN túc trực đầu mối liên lạc bằng điện thoại để tiếp nhận “đơn hàng” của người dân liên hệ trước 10 giờ sáng hằng ngày, sau đó các bạn trẻ đi mua hàng và trao đến từng nhà. Đoàn phường vận động hỗ trợ kinh phí xăng xe cho các “Shipper xanh”.

Anh Nguyễn Hữu Phong - Đội phó phụ trách 2 khối phố Bàu Súng và Hậu Xá cho hay: “Thường ngày mình hiếm khi ra chợ, nay đảm nhận công việc mới thấy thương má, thương chị. Đặc biệt góp phần sẻ chia với bà con những lúc khó khăn như thế này mình thấy thật ý nghĩa”.

Nhờ mua hàng xong, chị Quỳnh Giao ở Thanh Hà liền đăng lên facebook của mình: “Chị nhận được rồi nhé, cảm ơn team rất nhiều!”.

Còn chị Dương Thị Bảo Châu nhận định: “Mình đã thử dịch vụ “Shipper xanh” của phường Thanh Hà. Mấy anh chị mua đồ ngon, có hóa đơn rõ ràng, rất nhiệt tình và không tính phí giao hàng. Qua những giai đoạn này mới thấy tình người của dân Hội An”.

Từ ngày 31.7 đến ngày 3.8, “Shipper xanh” Thanh Hà đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 63 đơn hàng. Do chợ cá Thanh Hà dừng hoạt động để phòng dịch, đội “Shipper xanh” Thanh Hà được UBND phường Tân An tạo điều kiện cho phép đi chợ Tân An để cung cấp hàng hóa cho bà con.

“Các mặt hàng bà con cần mua chủ yếu là thịt, rau, cá, sữa. Khi đi chợ và giao hàng, các “Shipper xanh” đều thực hiện nghiêm quy định phòng dịch” - anh Lê Viết Phước, Đội trưởng phụ trách 2 khối Nam Diêu và Thanh Chiếm nói.

Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An nhìn nhận: “Đoàn phường Thanh Hà đã sáng tạo, chủ động hình thành đội “Shippper xanh” với các thành viên rất trách nhiệm. Đáng ghi nhận là Đoàn phường đã ứng trước kinh phí để đi chợ cho người dân, khi giao hàng nếu bà con đưa tiền thì nhận hoặc có thể chuyển qua tài khoản của Đoàn phường. Từ “Shipper xanh” Thanh Hà, Thành đoàn Hội An sẽ nhân rộng mô hình ra các xã, phường trên địa bàn thành phố”.