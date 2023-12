Thành đoàn Hội An đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tuổi trẻ Nam Trung Bộ thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại Hội An

THÀNH ĐẠT | 01/12/2023 - 16:25

(QNO) - Trong khuôn khổ giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm duyên hải Nam Trung Bộ năm 2023 tổ chức tại TP.Hội An, sáng nay 1/12, Trung ương Đoàn và Cụm duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại Hội An.