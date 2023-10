Thanh niên với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

Những năm qua, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam vào Cương lĩnh của Đảng, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng và đẩy mạnh theo tinh thần Nghị Quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tinh hình mới” (Nghị quyết 35-NQ/TW). Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo Nghị quyết 35-NQ/TW, “bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Thanh niên bao giờ cũng là mục tiêu tấn công của kẻ thù. Nên các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tuyền thông, nhất là internet, mạng xã hội để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực đến tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích “làm chuyển hoá” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua internet, chúng phát tán tài liệu có nội dung phản động, bịa đặt ra nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra những diễn đàn để người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, khiến nhiều bạn trẻ hoang mang, dao động và dẫn đến những tác động tiêu cực đến tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, hành động của các bạn. Đây cũng là cách thức được các thế lực thù địch xác định là nhanh nhất, hiệu quả nhất để tác động vào lực lượng thanh niên - lực lượng chiếm số đông sử dụng mạng xã hội hòng đạt được mục đích thâm độc.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên do phai nhạt lý tưởng cách mạng, đề cao lợi ích cá nhân và đồng tiền đã câu kết với một số phần tử cơ hội, phản động viết những tuyến bài sai sự thật đăng trên những trang mạng không chính thống. Họ bị lôi kéo tham gia vào những nhóm, tổ chức phản động, sẵn sàng làm "tay trong" cung cấp những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, những thông tin cơ yếu của cơ quan, tổ chức, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh chính trị, an ninh nội bộ, đến tư tưởng, nhận thức của nhân dân.

Có thể thấy việc lợi dụng tự do dân chủ, tự do ngôn luận để viết và đăng những thông tin có nội dung thiếu lành mạnh, làm "ô nhiễm" môi trường văn hóa là một biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, nguy hiểm khôn lường. Ðiều này làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Ðảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Ðảng và chế độ.

Để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên thực sự có đủ năng lực để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đòi hỏi đầu tiên và tiên quyết phải có một lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới có bản lĩnh, có ý thức và trình độ lý luận, trình độ chuyên môn cao, đồng thời có đạo đức, lối sống xứng đáng là đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng, là các chủ nhân tương lai của đất nước.

Để thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị Quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tinh hình mới” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi đoàn viên, thanh niên, giới trẻ; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời.

Trước hết, mỗi thanh niên, đoàn viên cần không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sống có mục tiêu, lý tưởng, có ước mơ, hoài bão cao đẹp, trung thực. Có tinh thần cảnh giác, tuân thủ nghiêm pháp luật đồng thời cần nắm bắt, tự trang bị cho mình những kiến thức, hiểu rõ được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng và Nhà nước ta; không để những đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo dẫn tới sa ngã.

Trong chương trình công tác hằng năm, Đoàn Thanh niên đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất được các cấp cơ sở Đoàn triển khai là: “Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào các hình thức tuyên truyền sinh động hiệu quả, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên. Tăng cường giáo dục, phổ biến cho thế hệ trẻ hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng Internet, các mạng xã hội. Đồng thời, tuyên truyền với các tuyến tin, bài sắc bén để phản bác lại các thông tin bịa đặt, các quan điểm sai trái, xuyên tạc mà các thế lực thù địch tiến hành. Bên cạnh đó, tích cực phát hiện, nhân rộng các điển hình thanh niên tiêu biểu, thanh niên sống đẹp, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan toả các thông tin tích cực trong toàn xã hội”.

Không dừng lại ở việc thông tin, tuyên truyền, Đoàn cơ sở luôn nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên. Đây là một một hướng đi đúng để các tổ chức Đoàn sâu sát, kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề làm nảy sinh tư tưởng trong thế hệ trẻ; thông qua đó để kịp thời tham mưu, giúp các cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Đoàn đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả, góp phần tạo tư tưởng, dư luận xã hội tích cực, định hướng dư luận đúng đắn cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đoàn Thanh niên tiếp tục xác định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thử thách, đòi hỏi kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, quyết tâm đồng sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

