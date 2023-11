Trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

(QNO) - Sáng nay 9/11, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ với chủ đề “Cán bộ, đảng viên trong thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB Lý luận trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Ảnh: L.C

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB Lý luận trẻ được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, một số nội dung quan trọng trong Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân.

Tại chương trình, các thành viên CLB được hướng dẫn việc thiết lập, sử dụng trang mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay tạo lập, liên kết các trang, nhóm, tài khoản Facebook của các cấp bộ Đoàn ở cơ sở…



Các báo cáo viên của Đoàn Luật sư tỉnh thông tin về an toàn an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: L.C

Thành viên CLB Lý luận trẻ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.C

Đặc biệt, trong chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan được báo cáo viên Đoàn Luật sư tỉnh tuyên truyền pháp luật về an toàn an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay.Đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm trang bị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh nắm rõ hơn về các văn bản, quy định Đảng, Nhà nước, các quy định của Luật an ninh mạng, từ đó góp phần nâng cao cảnh giác với các loại hình tội phạm công nghệ cao, nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.