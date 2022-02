Tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức Tết trồng cây

Cuối tuần qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Tết trồng cây tại Khu di tích An ninh khu V, xã Trà Tân, Bắc Trà My.

Đoàn viên thanh niên trồng cây trong khuôn viên Khu di tích. Ảnh: H.V

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp của ngày hội Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây đối với môi trường sống của chúng ta hiện nay. Ngay sau buổi lễ, tuổi trẻ Công an tỉnh trồng 120 cây hoa giấy, 100 cây vối và 1 cây hoa sứ trong khuôn viên Khu di tích An ninh Khu V.

Dịp này, Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao 5 xe đạp và 5 phần quà (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các dụng cụ học tập) hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập của Trường THCS 19/8 và Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Trà Tân.