Tuổi trẻ hướng về TP.Hồ Chí Minh

Với tấm lòng tương thân, tương ái, chia sẻ với nhân dân TP.Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương.

Hũ gạo tình thương của Đoàn xã Tam Anh Bắc được người dân hưởng ứng tích cực.

Hũ gạo tình thương thời Covid

Nhận phần gạo vừa xay xong của mình, không vội vàng cột bao ra về, chị Phạm Thị Lộc (thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) bớt một ít góp vào hũ gạo tình thương. “Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, nhưng mỗi bữa mình ăn ít đi một tý để sẻ chia với những vất vả với đồng bào”- chị Lộc tâm sự.

Mô hình hũ gạo tình thương này được Đoàn xã Tam Anh Bắc triển khai trong những ngày gần đây nhằm vận động ủng hộ đồng bào TP.Hồ Chí Minh và các khu cách ly huyện Núi Thành.

Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc - anh Nguyễn Đình Lâm cho biết: “Có tổng cộng 5 hũ gạo tình thương được đặt tại các cơ sở xay xát trên địa bàn xã. Cứ 3 ngày, Đoàn xã sẽ thu gom một lần, hoặc hũ gạo đầy trước hạn thì chúng tôi có nhờ chủ cơ sở xay xát liên hệ Đoàn xã đến lấy trước”.

Ông Bùi Văn Trình - chủ cơ sở xay xát gạo tại thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc) chia sẻ: “Khi Đoàn xã đến xin đặt hũ gạo tình thương tôi chẳng do dự, đồng ý ngay, bởi đây là việc làm rất có ý nghĩa và nhân văn. Tôi thấy bà con đến đây xay lúa, không ít thì nhiều ai cũng góp gạo vào hũ. Người ít thì vài lon, có người cho đến 4 - 5kg. Mới có hai ngày mà hũ này gần đầy rồi”.

Gửi mì Quảng vào Nam

Ngày cuối tuần, tại nhà chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), có gần 10 bạn trẻ đang tất bật xếp những gói mì Quảng sấy khô ngay ngắn vào thùng giấy để chuẩn bị gửi đi. Đây là số mì mà các bạn đã dành gần 2 ngày để hoàn thành. Từng công đoạn như xay bột, tráng, xắt sợi, phơi khô, đóng gói đều được các bạn trẻ thực hiện tỉ mẩn.

Các bạn trẻ tỉ mẩn làm mì để gửi vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Đạt

Chị My chia sẻ: “Mì Quảng đã sấy khô rất nhẹ, bảo quản được lâu, lại dễ sử dụng, bên cạnh đó còn mang đậm hương vị, tình cảm của người Quảng Nam dành cho nhân dân TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nên Đoàn thị trấn đã vận động quyên góp gạo, sau đó làm được 30kg mì Quảng khô gửi vào Nam”.

Để có được nhiều sản phẩm gửi tặng người dân gặp khó khăn, gia đình chị My còn cho mượn máy tráng bánh tự động để tối ưu hóa công đoạn, tăng năng suất lên cao nhất.

Bí thư Huyện đoàn Bắc Trà My - chị Võ Thị Hồng Hà cho biết: “Huyện đoàn Bắc Trà My đã quyên góp được hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Có nhiều loại hàng hóa, củ, quả được đoàn viên thanh niên và nhân dân ủng hộ, việc lựa chọn làm mì Quảng khô của Đoàn thị trấn Bắc Trà My là một trong những cách làm hết sức thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”.

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với các ngành chức năng, các cấp bộ đoàn cũng đang căng mình góp sức cho công tác phòng chống dịch tại địa phương, nhưng bên cạnh đó các bạn trẻ vẫn hướng về người dân TP.Hồ Chí Minh với tất cả tình cảm, sự sẻ chia và nghĩa tình.