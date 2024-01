Tuổi trẻ Núi Thành xây dựng 102 công trình thanh niên

Huyện đoàn Núi Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm qua, tuổi trẻ toàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình thanh niên ý nghĩa.

Huyện đoàn Núi Thành tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể đoàn cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: P.H

Cụ thể, Đoàn viên thanh niên huyện Núi Thành đồng loạt ra quân thực hiện 102 công trình, phần việc thanh niên, đội viên với tổng giá trị gần 800 triệu đồng; tổ chức ra quân 95 đợt dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; thắp sáng 10km đường quê, ra quân phát quang 60m đường giao thông; tổ chức 9 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng 56 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cạnh đó, các cấp cơ sở đoàn đã hỗ trợ triển khai 2 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng 80 mô hình hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; trồng mới hơn 10 nghìn cây xanh… thu hút khoảng 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên và đội viên tham gia.

Ngoài ra, tuổi trẻ toàn huyện đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về an toàn giao thông; thành lập 1 đội hình thanh niên sơ cấp cứu tai nạn giao thông; triển khai 48 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”….