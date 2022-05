Công bố danh sách tác phẩm đoạt giải thưởng Pulitzer năm 2022

(QNO) - Sáng 10.5, Hội đồng trao giải thưởng báo chí Pulitzer 2022 tại Mỹ công bố danh sách tác phẩm đoạt giải.

Nhân viên tờ Tampa Bay hân hoan khi nghe xướng danh ở giải Pulitzer qua kênh trực tuyến. Ảnh: Time

Hai tờ báo ở bang Florida giành những giải thưởng cao nhất trong các hạng mục tin tức của giải Pulitzer 2022.

Đó là tờ Miami Herald giành được giải tin nóng, với loạt bài về vụ sập chung cư 12 tầng, 36 căn hộ ở thị trấn Surfside, bang Florida vào tháng 6 năm ngoái. Ban giám khảo Pulitzer 2022 nhận định, loạt bài viết rất rõ ràng và giàu tính nhân văn, cộng với những tin tức toàn diện và trách nhiệm.

Còn tờ Tampa Bay Times giành chiến thắng trong hạng mục điều tra với các bài viết về những mối nguy hiểm độc hại bên trong nhà máy tái chế pin duy nhất của Florida, kêu gọi buộc phải thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ đầy đủ cho người lao động và cư dân gần đó.

Với câu chuyện được kể một cách thuyết phục và được trình bày sinh động về bạo loạn ở đồi Capitol, Washington vào ngày 6.1.2021, tờ The Washington Post được vinh danh với giải thưởng hạng mục phục vụ cộng đồng.

Giải phóng sự diễn giải/giải thích trao cho tạp chí Quanta, nổi bật là phóng viên Natalie Wolchover đưa tin về kính viễn vọng không gian James Webb của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA). James Webb được nghiên cứu chế tạo trong gần 30 năm với chi phí 10 tỷ USD, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu thiên văn và vũ trụ mang tính đột phá.

Tờ The New York Times giành giải ở các hạng mục: đưa tin địa phương và tin quốc tế. Tờ báo được đánh giá cao với tuyến bài điều tra về các vụ dừng xe gây tử vong của cảnh sát trên khắp nước Mỹ, cũng như cách thức người gây tai nạn thường “né” được các án phạt.

Cạnh đó, nhà báo Salamishah Tillet của The New York Times chiến thắng ở hạng mục phê bình với những câu chuyện về người da màu trong nghệ thuật và văn hóa đại chúng.

Bốn phóng viên ảnh của hãng tin Reuters, trong đó có phóng viên Siddiqui người Đan Mạch thiệt mạng khi tác nghiệp trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban hồi tháng 7.2021, giành chiến thắng tại hạng mục: ảnh chuyên đề, về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Ấn Độ.

Giải ảnh báo chí được chia sẻ cho nhóm 5 nhiếp ảnh gia của công ty truyền thông Getty Images và phóng viên Marcus Yam của tờ The Los Angeles Times.

Giải Pulitzer năm nay cũng trao giải trích dẫn đặc biệt cho các nhà báo của Ukraine vì đưa tin về xung đột Nga - Ukraine. Hội đồng Pulitzer cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với 12 nhà báo đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine...

Ngoài ra, giải vinh danh nhà thơ người Mỹ Diane Seuss với tác phẩm “Frank: sonnets”. Ở thể loại sách sử, giáo sư Nicole Eustace thuộc Đại học New York giành chiến thắng với quyển “Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America”, nhà văn Joshua Cohen với thể loại sách giả tưởng cho tác phẩm “The Netanyahus”...

Pulitzer là giải thưởng của Mỹ trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là báo chí và văn học, do nhà báo Mỹ Joseph Pulitzer thành lập từ năm 1917 và được coi là giải thưởng báo chí danh giá hàng đầu tại Mỹ. Người chiến thắng mỗi hạng mục sẽ nhận giải thưởng trị giá 15.000 USD.