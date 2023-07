Cú hích du lịch từ Cup bóng đá nữ thế giới 2023

Cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về Australia và New Zealand để tận hưởng những trận tranh tài hấp dẫn của Cup bóng đá nữ thế giới 2023, tạo cú hích du lịch cho cả 2 quốc gia đồng tổ chức sự kiện.

Đông đảo du khách có mặt trên sân vận động để trực tiếp xem các trận cầu của Cup bóng đá nữ thế giới 2023. Ảnh: Gettyimages

Cúp bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup 2023) diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 là sự kiện World Cup đầu tiên tại châu Đại Dương và cũng lần đầu tiên diễn ra đồng thời ở hai quốc gia.

Bất chấp giá vé máy bay và chi phí sinh hoạt tăng cao trên toàn cầu, Australia dự kiến đón khoảng 55 nghìn du khách quốc tế là người hâm mộ bóng đá nữ, đến xem các trận tranh tài, đóng góp tới 169 triệu USD vào nền kinh tế nước này thông qua chi tiêu trực tiếp.

Cặp đôi đến từ Mỹ Michelle Via và Kristen Fennewald thậm chí còn gác lại kế hoạch tổ chức đám cưới để sang Australia cổ vũ cho Đội tuyển nữ Mỹ, nhân tiện khám phá “xứ sở chuột túi”. Liên đoàn bóng đá Australia thông báo đã có 1,3 triệu vé vào sân xem Cup bóng đá nữ thế giới 2023 được bán ra.

Ông Michael Johnston - Giám đốc điều hành của Accommodation Australia cho biết công suất phòng ở Sydney và Melbourne ở mức tương ứng khoảng 60 và 50%.

Đây cũng là tín hiệu tốt khi du lịch Australia nói chung và nhiều điểm đến còn chịu tác động sau đại dịch COVID-19. Ông Johnston nói: “Các phòng xung quanh Công viên Olympic Sydney sẽ được đặt kín, điều đó thật tuyệt”.

Không chỉ mở nhiều hội, tiệc đón người hâm mộ, Australia phát động chiến dịch mới khuyến khích du khách vượt ra khỏi sân vận động và các trận đấu thể thao để hòa mình vào văn hóa và trải nghiệm vùng đất của Cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera nổi tiếng thế giới.

Cạnh đó, hình ảnh đất nước xinh đẹp và con người thân thiện quảng bá khắp nơi như thôi thúc khách quốc tế lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo cùng gia đình, bạn bè hay người thân đến Australia. Bà Phillipa Harrison - Giám đốc điều hành Du lịch Australia khẳng định, sự kiện thể thao lần này thực sự là cơ hội lớn cho ngành du lịch Australia.

Theo Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), dự kiến sẽ có hơn một tỷ người trên khắp thế giới theo dõi Cúp bóng đá nữ thế giới 2023 thông qua nhiều kênh khác nhau, tạo ra giá trị kinh tế khoảng 568 triệu USD. New Zealand - quốc đảo Nam Thái Bình Dương vui mừng chào đón hơn 30 nghìn khách du lịch quốc tế là người hâm mộ bóng đá trong suốt một tháng diễn ra sự kiện.

Với dân số hơn 5 triệu người, trong đó 1/3 sống ở Auckland - nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn của sự kiện, Auckland tự hào là “Thành phố của những cánh buồm” vì có rất nhiều du thuyền ở Cảng Waitemata và Vịnh Hauraki. Thủ đô Wellington của New Zealand là một trong những thành phố lộng gió nhất thế giới, có biệt danh là “Windy Welly”.

Dịp này, New Zealand giới thiệu đến du khách vẻ đẹp tự nhiên và các sản phẩm danh tiếng từ sữa, thịt cừu non, rượu vang và bóng bầu dục cùng 1/3 diện tích đất nước là các công viên quốc gia được bảo vệ.

New Zealand còn nổi tiếng với Hồ xanh (thuộc Vườn quốc gia Nelson Lakes) là hồ nước ngọt tự nhiên có nước trong nhất thế giới với tầm nhìn sâu tới 80m. Ngành du lịch New Zealand kỳ vọng Cup bóng đá nữ thế giới 2023 là cơ hội tuyệt vời để quảng bá điểm đến New Zealand tới đông đảo khán giả quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự phục hồi của đất nước sau đại dịch.

Cawley - khách du lịch đến từ Ireland nói: “Bên cạnh trực tiếp đến sân để theo dõi các trận bóng vô cùng sôi nổi, gia đình tôi có thể khám phá quốc đảo New Zealand - một thiên đường thu nhỏ trên mặt biển”.