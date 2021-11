Hơn 40 quốc gia cam kết loại bỏ dần điện than

(QNO) - Tại hội nghị của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Glasgow của Scotland, hơn 40 quốc gia bao gồm Việt Nam và nhiều tổ chức cam kết loại bỏ điện than theo lộ trình.

Giảm bớt than là yếu tố then chốt để đạt các mục tiêu về môi trường, góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Các quốc gia và tổ chức cam kết chấm dứt mọi hoạt động đầu tư nhà máy sản xuất điện than mới trong nước và quốc tế, nhanh chóng mở rộng quy mô triển khai điện sạch.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia phụ thuộc vào than lớn nhất thế giới, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ không tham gia cam kết.

Theo kế hoạch được Chính phủ Anh công bố, các nước giàu sẽ giảm dần sản xuất điện than trong những năm 2030. Thời hạn này sẽ được kéo dài đến những năm 2040 cho những nước nghèo hơn. Tuy nhiên, cam kết không mang tính ràng buộc.

Than đá, nhiêu liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất và là nguyên nhân gây ra 20% hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu và gây hại cho sức khỏe con người.

Thống kê cho thấy, than đá được sử dụng để sản xuất ra khoảng 37% điện năng trên thế giới vào năm 2019. Do đó, ngừng sản xuất và đầu tư vào lĩnh vực điện than là yếu tố vô cùng quan trọng để đạt được các mục tiêu khí hậu đề ra trên quy mô toàn cầu.