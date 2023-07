Khám phá khu phố in 3D lớn nhất thế giới

(QNO) - Wolf Ranch - khu dân cư lớn nhất thế giới xây dựng bằng công nghệ in 3D ở bang Texas (Mỹ) vừa công bố ngôi nhà hoàn thiện đầu tiên.

Nhà in 3D hoàn thiện của khu dân cư Wolf Ranch. Ảnh: ICON

Với những bức tường được “in” từ hỗn hợp bê tông Lavacret, cấu trúc nhà một tầng này là sản phẩm hoàn thiện đầu tiên trong số 100 ngôi nhà như vậy ở Wolf Ranch để chào đón cư dân bắt đầu từ tháng 9/2023.

Khu dân cư Wolf Ranch là dự án với sự hợp tác của Công ty xây dựng Texas ICON, Công ty xây dựng nhà ở Lennar và Công ty kiến trúc Đan Mạch Bjarke Ingels Group (BIG).

Hình ảnh của tòa nhà mới hoàn thành cho thấy nội thất được chiếu sáng rực rỡ cùng những bức tường cong màu xám.

Dự án sử dụng máy in robot rộng khoảng 14m để đổ bê tông bức tường, sau đó sẽ chuyển qua "in" cửa ra ra vào, cửa sổ, mái nhà và tất cả đều trang bị tấm pin mặt trời.

ICON cho biết đến nay hoàn thiện hơn 1/3 bức tường nhà của khu dân cư Wolf Ranch cùng các bất động sản khác, chào bán với giá từ 475 nghìn USD (hơn 11,2 tỷ đồng) đến 599 nghìn USD/căn.

Nhà in 3D trên có kích thước từ 80 - 100m2 đã có nhiều khách hàng đặt mua.

Nhanh hơn, sạch hơn và giá cả phải chăng

Khi công bố dự án vào năm 2021, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành ICON - ông Jason Ballard mô tả dự án Wolf Ranch là "thời điểm bước ngoặt trong lịch sử phát triển quy mô cộng đồng. Công nghệ in 3D mang lại ngôi nhà chất lượng cao với thời gian xây dựng nhanh hơn và hợp túi tiền hơn so với các phương pháp xây dựng thông thường".

Nội thất bên trong nhà in 3D. Ảnh: ICON

Với việc Mỹ hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 5 triệu ngôi nhà mới, ông Jason Ballard nói phải nhanh chóng tăng nguồn cung mà không ảnh hưởng đến chất lượng, vẻ đẹp hoặc tính bền vững và đó chính là thế mạnh công nghệ của ICON.

Martin Voelkle - đối tác của Tập đoàn Bjarke Ingels khẳng đinh, tòa nhà in 3D là bước quan trọng hướng tới việc giảm chất thải trong quá trình xây dựng, giúp ngôi nhà trở nên linh hoạt, bền vững và như cung cấp năng lượng tái tạo.

Theo một nghiên cứu độc lập, máy in 3D có thể xây dựng tòa nhà mà không cần ván khuôn (khuôn bê tông mà xi măng thường được đổ vào), điều này có thể làm giảm đáng kể việc sử dụng vật liệu tổng thể. Xi măng chịu trách nhiệm cho khoảng 8% lượng khí thải CO 2 toàn cầu mỗi năm.

Một nghiên cứu năm 2020 từ Singapore cho hay, một phòng tắm được xây dựng bằng cách in 3D vừa rẻ hơn 25,4% vừa tạo ra lượng khí thải CO 2 ít hơn gần 86% so với phòng tắm tương đương bằng phương pháp thông thường.

Robot đang tiến hành "in" bức tường cho nhà 3D. Ảnh: ICON

Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ ra rằng nhà in 3D vẫn dựa vào bê tông, các quy tắc xây dựng giải quyết vấn đề an toàn và ổn định của cấu trúc vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.

Dù vậy, ông Jason Ballard nói: "Công nghệ in 3D không phải là khoa học viễn tưởng. Chúng tôi đã bước qua được ngưỡng cửa giữa viễn tưởng và đời thật".

Ông Jason Ballard cho biết thêm, công nghệ của ICON cũng có thể sử dụng để cung cấp nhà cho người vô gia cư hoặc cung cấp nơi trú ẩn sau thảm họa thiên nhiên.