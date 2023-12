Last Chritmas - bài ca Giáng sinh kinh điển

Từ khi trình làng vào tháng 12/1984, bài hát “Last Christmas” (tạm dịch: Giáng sinh năm trước) trong nguyên tác chất chứa nhiều nỗi niềm, nhung nhớ triền miên đã trở thành một trong những bản nhạc Giáng sinh yêu thích nhất mọi thời đại.

Huyền thoại George Michael (phải) và Andrew Ridgeley - thành viên còn lại của nhóm Wham!.Ảnh: T.L

Vào mùa Noel, những lời ca bất hủ từ bản nhạc Last Christmas ngân vang khắp nơi từ siêu thị, chợ đến cửa hàng bách hóa, từ các điểm vui chơi giải trí đến điểm tiệc mừng Giáng sinh. Thời gian trôi qua, Last Christmas sẽ chẳng bao giờ là mùa Giáng sinh cuối cùng.

Last Christmas cùng với bản thu âm gốc của bộ đôi nhạc pop người Anh trong nhóm nhạc Wham! đã thành huyền thoại. Về sau còn có vô số phiên bản cover (phối lại) bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và nhiều ngôn ngữ khác.

Phong cách âm nhạc của những bản cover từ salsa đến metal, dân gian đến R&B,... lúc vui tươi, sôi động, khi lại nhẹ nhàng, buồn bã. Gần 40 năm qua, bản Last Christmas đi vào lòng người mến mộ và trở thành một trong những ca khúc thành công nhất của làng nhạc pop.

“Last Christmas” do giọng ca chính của nhóm Wham! là George Michael viết lời và sản xuất, kể về một chuyện tình bi thương. Đó là một chàng trai hồi tưởng kỷ niệm buồn của mùa Giáng sinh năm trước khi gặp lại người yêu cũ.

Chàng trai thuở nào say đắm cuồng nhiệt, dâng hiến trọn trái tim nhưng rồi lại bị người tình phản bội khiến chàng trai cô đơn, tuyệt vọng trong mùa Giáng sinh lạnh giá.

Như mở lời bài hát: “Last Christmas I gave you my heart/ But the very next day you gave it away” (tạm dịch: Giáng sinh năm trước/ Tôi trao cho em trái tim/ Nhưng chỉ ngày sau đó, em vứt trái tim đi).

Và rồi, chàng trai cũng muốn nguôi chuyện tình buồn ấy, ngăn giọt lệ đau thương bằng cách trao trái tim cho một người đặc biệt hơn.

“You tore me apart/ Now I’ve found a real love/ You’ll never fool me/.... Maybe next year/I’ll give it to someone/I’ll give it to someone special” (tạm dịch: Em làm trái tim tôi tan nát/ Giờ tôi đã tìm được tình yêu đích thực/ Em sẽ không thể lừa tôi lần nào nữa/... Có lẽ năm sau/ Tôi sẽ trao con tim cho ai đó/ Trao cho người nào đó đặc biệt hơn em).

Lời ca khúc đầy cảm xúc, thật sự chạm đến trái tim của thính giả, đặc biệt với những người cùng tâm trạng thương tiếc cuộc tình đã đi qua.

Video “Last Christmas” của nhóm Wham! được quay tại khu nghỉ dưỡng thể thao mùa đông Saas-Fee của Thụy Sĩ. Thị trấn Saas-Fee bao quanh bởi dãy Alpes quanh năm tuyết trắng bao phủ, thu hút nhiều du khách, nhất là vào dịp Giáng sinh hay đối với những người yêu thích trượt tuyết.

Một thính giả cho biết: “Last Christmas của Wham! là một tác phẩm kinh điển về Giáng sinh không thể tranh cãi và chúng tôi luôn thích nghe bài hát đó vào tháng 12 hằng năm”.

“Last Christmas” đều thành công cho mỗi lần tái bản nhân dịp Giáng sinh, như hai lần lọt vào Top Ten thị trường quốc tế vào năm 1985 và 1994. George Michael được ví như “đã biểu diễn thuật giả kim trong âm nhạc”, chắt lọc tinh hoa của lễ Giáng sinh vào âm nhạc.

Video “Last Chrismas” trên YouTube xuất bản vào năm 2009 có 638 triệu lượt nhấp chuột. Kể từ năm 1984, George Michael kiếm được khoảng 9 triệu USD mỗi năm nhờ bài hát nổi tiếng đó.

Năm 2021, “Last Christmas” trở thành đĩa đơn bán chạy nhất tại Vương quốc Anh. Nhờ lượng phát trực tuyến và lượt tải xuống lớn vào ngày Giáng sinh trong tuần cuối cùng của năm 2020, Wham! vượt qua nhóm nhạc LadBaby và nữ ca sĩ Mariah Carey để giành lấy đĩa đơn quán quân sau 36 năm chờ đợi.

Sau đó, Wham! lặp lại kỳ tích vào tháng 12/2022. Huyền thoại George Michael cũng là nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn tài năng được yêu mến. Ông qua đời ở tuổi 53 vào ngày Giáng sinh năm 2016.