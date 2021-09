Nhà máy thu khí CO2 lớn nhất thế giới tại Iceland

(QNO) - Iceland vừa khai trương nhà máy loại bỏ khí thải cácbon điôxít (CO 2 ) khỏi không khí lớn nhất thế giới và biến chúng thành đá khoáng. Đây là một trong những hình mẫu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các nhà đồng sáng lập Climeworks là Christoph Gebald (trái) và Jan Wurzbacher tại nhà máy Orca. Ảnh: Climeworks AG

Nhà máy thu khí Orca do công ty khởi nghiệp Climeworks có trụ sở tại Thụy Sỹ, chuyên về công nghệ thu giữ CO 2 từ không khí hợp tác với công ty lưu trữ CO 2 Carbfix của Iceland xây dựng.

Theo kế hoạch, Orca có công suất hút tới 4.000 tấn CO 2 mỗi năm, trực tiếp từ không khí và sau đó lắng đọng khí dưới lòng đất. Đó cũng là lượng CO 2 do khoảng 800 chiếc ô tô thải ra trong một năm.

Nhà máy Orca nằm cách thủ đô và thành phố lớn nhất của Iceland là Reykjavik khoảng 40km dặm về phía đông nam.

Công ty Climeworks cho biết, nhà máy Orca sử dụng năng lượng địa nhiệt tái tạo để hút không khí và lọc khí CO 2 .

Nhà máy sử dụng 8 container lớn như những container được sử dụng trong ngành vận tải biển. Một loạt bộ lọc công nghệ cao và máy thổi khí gắn vào thùng chứa sẽ thu giữ CO 2 .

Tiếp đó, CO 2 được trộn với nước trước khi được bơm xuống độ sâu 1.000 mét vào khu vực đá bazan gần đó và biến khí thải CO 2 thành đá khoáng.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính, lượng khí thải CO 2 trên toàn thế giới sẽ tăng 1,5 tỷ tấn lên tổng số 33 tỷ tấn trong năm nay, chủ yếu do các hoạt động của con người gây ra. Chúng có thể giữ nhiệt trong khí quyển và tạo ra nhiệt độ cao hơn, làm gia tăng sóng nhiệt, cháy rừng, lũ lụt và mực nước biển dâng trên khắp thế giới.

Thu giữ khí trực tiếp là một trong số ít công nghệ có thể loại bỏ CO 2 từ khí quyển, hạn chế phát thải chất ô nhiễm có hại.

Ngoài Orca, hiện có 15 nhà máy hút khí thải CO 2 trực tiếp từ không khí đang hoạt động trên thế giới, thu giữ được hơn 9.000 tấn CO 2 mỗi năm, đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.



Quang cảnh nhà máy Orca. Ảnh: Climeworks AG

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Climeworks - ông Christoph Gebald nói: “Chúng tôi tự hào, vui mừng vì đã đến được giai đoạn góp phần vào hành trình đảo ngược biến đổi khí hậu”.

Ông Climeworks cho biết sẽ sử dụng các công nghệ tương tự để xây dựng thêm nhiều nhà máy như vậy ở các địa điểm khác. Theo tờ Bloomberg, chi phí để xây dựng một nhà máy như Orca lên tới 10 - 15 triệu USD.

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cho rằng, cả công nghệ thu giữ CO 2 và cắt giảm khí thải đều cần thiết để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức cao hơn 2 độ C so với mức tiền công nghiệp, như Thỏa thuận Paris quy định.