Nhật Bản tung gói cứu trợ kinh tế kỷ lục

(QNO) - Sáng 19.11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố gói kích thích kỷ lục 55.700 tỷ yên (488 tỷ USD) nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Một khu phố mua sắm sầm uất tại Nhật Bản. Ảnh: japantimes

Như vậy, nếu tính cả các quỹ tư nhân, gói kích thích kinh tế lần này tại Nhật Bản có tổng trị giá 78.900 tỷ yên.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản tung gói kích thích kinh tế kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản cho rằng, gọi cứu trợ lần này đủ để mang lại cảm giác an toàn và hy vọng cho người dân Nhật.

Trước đó năm 2020, các cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Abe Shinzo rót lần lượt 40.000 tỷ yên và 38.000 tỷ yên vào nền kinh tế.

Gói kích thích kinh tế mới nhất sẽ được trích từ các nguồn ngân sách còn lại trong tài khóa 2020, phát hành trái phiếu mới và khoản ngân sách bổ sung.

Theo đó, gói cứu trợ sẽ bao gồm nhiều biện pháp hỗ trợ khác nhau từ việc phát tiền mặt, phiếu giảm giá cho gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi đáp ứng mức giới hạn về thu nhập, tăng lương cho y tá và người làm công việc chăm sóc người tàn tật hay người được nhà nước bảo trợ cho đến các doanh nghiệp nhỏ, sinh viên gặp khó khăn về tài chính.

Các kế hoạch chi tiêu khổng lồ được đưa ra sau khi nền kinh tế Nhật Bản suy giảm 2 quý liên tiếp do chính quyền buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ở Tokyo và các thành phố khác để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Biên giới của Nhật Bản cũng đóng cửa với khách du lịch.

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản trong tuần này cho thấy, nền kinh tế Nhật Bản giảm 0,8% trong 3 tháng tính đến tháng 9, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm quá lớn so với kỳ vọng của thị trường mà nguyên nhân là do sự gia tăng kỷ lục trường hợp nhiễm Covid-19, ảnh hưởng đến chi tiêu và chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, ca mắc hằng ngày tại Nhật Bản giảm trong những tháng gần đây, hơn 3/4 trong tổng dân số 126 triệu người hiện được tiêm chủng đầy đủ và hầu hết các hạn chế hiện được dỡ bỏ trên toàn quốc. Đến nay, Nhật Bản ghi nhận 17,3 triệu ca nhiễm, trong đó gần 18.500 ca tử vong do Covid-19.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Nhật Bản hiện có khối nợ công khổng lồ, lên đến 250% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mới đây, tổng số tiền mà các bộ và cơ quan Chính phủ Nhật Bản đề xuất chi từ ngân sách cho tài khóa 2022 (bắt đầu từ ngày 1.4.2022 và kết thúc ngày 31.3.2023) đạt mức cao kỷ lục với hơn 111.000 tỷ yên (khoảng 1.000 tỷ USD), chủ yếu do chi phí trả nợ dự kiến sẽ tăng cao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt.