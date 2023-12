Nhiệt độ tại Trung Quốc thấp kỷ lục

(QNO) - Nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Quốc đón giá rét, bão tuyết kéo dài với nhiệt độ trong tháng 12 xuống mức thấp kỷ lục, có nơi xuống âm 40 độ C.

Tuyết rơi bao phủ trên diện rộng tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Đài quan sát thời tiết ở thành phố Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đóng băng (dưới 0 độ C) hơn 300 giờ kể từ ngày 11 - 24/12, trong đó có 9 ngày liên tiếp nhiệt độ thấp dưới âm 10 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất so với bất kỳ năm nào kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1951.

Miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trải qua nhiệt độ đặc biệt lạnh trong khoảng 2 tuần qua do không khí lạnh từ Bắc Cực thổi về phía nam với một số khu vực có nhiệt độ xuống tới mức âm 40 độ C.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ tháng 12 thấp kỷ lục tại khoảng 78 trạm thời tiết trên cả nước, đồng thời cho biết nhiệt độ trung bình ở miền Bắc và một số khu vực miền Trung Trung Quốc lạnh nhất kể từ năm 1961.

Cục Khí tượng Thượng Hải ghi nhận nhiệt độ thấp nhất của thành phố vào ngày 21/12 với mức âm 4 độ C đến âm 6 độ C ở các vùng ngoại ô và nhiệt độ duy trì dưới 0 độ C cả ngày trên toàn thành phố. Đây là hiện tượng cực đoan hiếm gặp đối với thành phố 25 triệu dân vốn thường trong điều kiện thời tiết ấm áp.

"Thòi tiết năm nay không bình thường. Năm nay siêu lạnh. Năm ngoái không lạnh thế này" - ông Li (68 tuổi) - một cư dân Thượng Hải nói.

Hầu hết doanh nghiệp, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu và viện chăm sóc người già, đều tạm dừng dịch vụ sưởi ấm để ưu tiên cung cấp cho khu dân cư chống chọi giá rét. Tuy nhiên, một số khu dân cư vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong thời gian sửa chữa thiết bị sưởi ấm.

Người dân dọn tuyết tại cây cầu vượt ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách Trung Quốc kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, vật nuôi; đồng thời trấn an người dân vì chính quyền có khả năng mạnh mẽ để đối phó với các tình huống thời tiết khắc nghiệt.

Ông Ma Jun - Giám đốc Viện Các vấn đề công và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết những đợt lạnh này gây ra tuyết rơi trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến các tòa nhà, giao thông và kết cấu hạ tầng khác; ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường, khiến một số tỉnh thành tại Trung Quốc đóng cửa nhiều tuyến đường giao thông và trường học.

Trên khắp Trung Quốc, giá rau cũng tăng do ảnh hưởng của thời tiết lạnh. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày ổn định.