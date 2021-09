Philippines gồng mình chống bão

(QNO) - Một siêu bão hình thành nhanh chóng chỉ trong 48 giờ đang đe dọa cả Philippines và Đài Loan với sức gió mạnh, mưa lớn trong cuối ngày hôm nay 10.9 và những ngày tới.

Sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt khi bão nhiệt đới Conson mang theo mưa lớn tấn công miền Trung Philippines vào ngày 7.9 vừa qua. Ảnh: AFP

Sáng nay cơn bão có tên gọi quốc tế Chanthu cách cực nam Đài Loan khoảng 580km có tốc độ hơn 230km/h, theo Văn phòng Thời tiết trung ương Đài Loan.

Trong khi đó, Cơ quan Dự báo thời tiết nhà nước Philippines cho biết cơn bão Chanthu ​​sẽ đi vào phía đông bắc của nước này vào cuối ngày hôm nay, tấn công thị trấn Santa Ana của tỉnh Cagayan, nơi có khoảng 35.000 người sinh sống và phần phía đông của quần đảo Babuyan. Ngoài ra, những vùng biển khu vực bị ảnh hưởng tạo ra những con sóng 2,5 - 10m.

Do đó, Thống đốc tỉnh Cagayan kêu gọi tất cả người dân địa phương, ngoại trừ những người làm việc ở tuyến đầu chống thiên tai, phải ở ngay tại nhà để gia cố nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn để ứng phó bão Chanthu. Các địa phương cũng chuẩn bị lương thực, thuốc men để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do bão.

Cũng theo dự báo, bão Chanthu có thể tăng thêm cường độ sẽ đi qua khu vực gần đảo Luzon gây mưa lớn - nơi sinh sống của khoảng 53 triệu người, trước khi đổ bộ Đài Loan vào ngày 11.9. Trong khi đó, nhiều khu vực của đảo Luzon vẫn đang ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão Conson với mưa xối xả, gây ngập lụt nhiều nơi.

Nhà nghiên cứu Sam Lillo tại Cơ quan Khí quyển và đại dương của Mỹ viết trên Twitter rằng, trong suốt thế kỷ qua, chỉ có 5 cơn bão khác có tốc độ hình thành bão cực nhanh như Chanthu. Chỉ trong 2 ngày, tốc độ gió của Chanthu đã tăng từ 50km/h lên hơn 260km/h.



Bão Chanthu khuấy động vùng biển Philippines. Ảnh: NASA

Các nhà chức trách Philippines cũng thông báo người dân về những thảm họa có thể xảy ra bao gồm lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng ở những vùng bị ảnh hưởng của bão, đồng thời hối thúc tăng cường nỗ lực phòng chống thiên tai.

Chỉ cách đây 3 ngày, ít nhất 30 người thiệt mạng và mất tích sau khi bão Jolina (tên Philippines đặt cho bão có tên quốc tế Conson) mang theo mưa to, gió lớn tấn công đảo Luzon và quần đảo Visayas của Philippines.

Dữ liệu thống kê ban đầu cho thấy bão Jolina phá hủy hơn 3.600 căn nhà và gây thiệt hại kinh tế khoảng 6 triệu USD đối với nông nghiệp và cơ sở hạ tầng Philippines.

Các nhà khoa học cho biết khi lớp bề mặt của các đại dương ấm lên do biến đổi khí hậu, các cơn lốc xoáy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và mang theo nhiều nước hơn, đe dọa ngày càng tăng đối với các cộng đồng ven biển trên thế giới. Siêu bão Chanthu đã cung cấp một ví dụ rõ ràng khác về việc một cơn bão có thể mạnh lên với tốc độ nhanh như thế.

Trung bình mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới do nước này nằm trên “vành đai lửa Thái Bình Dương”, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Một trong những cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất là siêu bão Haiyan, làm hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích hồi năm 2013.