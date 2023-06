UAE phục hồi rạn san hô

Trại hè san hô - sân chơi bổ ích cho học sinh

NGUYỄN QUỲNH | 27/06/2022 - 19:49

(QNO) - Cuối tuần qua, Chi đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức chương trình Trại hè san hô ở Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An). Trại hè mang lại nhiều kiến thức bổ ích, sân chơi thú vị cho các em học sinh trong dịp hè này.