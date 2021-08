(QNO) - Sau 2 năm bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu, nhiều loại vắc xin phòng ngừa được đưa vào sử dụng khẩn cấp. Ấn Độ mới đây cấp phép vắc xin Covid-19 công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới mang thêm hy vọng chống lại đại dịch này.

Vắc xin phòng chống Covid-19 sử dụng công nghệ ADN đầu tiên của thế giới. Ảnh: Internet

Vắc xin ZyCoV-D sử dụng công nghệ ADN đầu tiên thế giới của nhà sản xuất vắc xin Zydus Cadila có trụ sở chính tại bang Gujarat (Ấn Độ) chính thức được Cơ quan Quản lý dược phẩm của nước này phê duyệt sử dụng khẩn cấp, đặc biệt dành cho cả trẻ em hơn 12 tuổi và người trưởng thành.

Ông Pankaj R Patel - Chủ tịch Zydus Cadila cho biết, khác với các loại vắc xin được sử dụng trên thế giới hiện nay, ZyCoV-D bao gồm 3 mũi tiêm. Vắc xin này cho thấy hiệu quả 66,6% trong việc ngăn chặn lây nhiễm Covid-19, kể cả biến thể Delta lây nhiễm cao, 100% ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và nhập viện.

Zydus Cadila có kế hoạch sản xuất tới 120 triệu liều ZyCoV-D mỗi năm và đã bắt đầu tồn trữ vắc xin. Như vậy, đây là loại vắc xin phòng chống Covid-19 thứ hai do Ấn Độ phát triển. Vào đầu năm nay, Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp với vắc xin Covaxin do công ty dược nội địa Bharat Biotech nghiên cứu.

Công ty Zydus Cadila cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin ZyCoV-D ở Ấn Độ với sự tham gia của 28.000 tình nguyện viên tại hơn 50 trung tâm, bao gồm hơn 1.000 người thuộc nhóm 12 - 18 tuổi và được đánh giá là vẫn an toàn, dung nạp rất tốt ở nhóm tuổi này.

Với sự phê duyệt ZyCoV-D, đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ cho tiêm chủng những người dưới 18 tuổi trong lúc vất vả ngăn chặn lây lan của Covid-19 tại một số bang.

Giống như các loại vắc xin phòng Covid-19 khác, vắc xin ADN một khi được sử dụng sẽ dạy cho hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại vi rút thực sự.



Một điểm tiêm phòng Covid-19 tại Ấn Độ. Ảnh: Indiaexpress

Điều khác biệt ở đây là ZyCov-D là vắc xin chống Covid-19 đầu tiên không qua đường tiêm mà nó được đưa vào cơ thể bằng một ống bơm không mũi tiêm dùng một lần, bơm một dòng chất lỏng hẹp thâm nhập vào da, đến mô thích hợp.

Nói cách khác, vắc xin ZyCoV-D sử dụng một phần chất liệu gen từ vi rút vốn đưa ra những hướng dẫn ADN hay RNA để tạo protein đặc trưng mà hệ miễn dịch nhận dạng và phản ứng.

Hơn nữa, các nhà khoa học cho biết vắc xin công nghệ ADN tương đối rẻ, an toàn và ổn định, có thể bảo quản ở nhiệt độ cao hơn âm 2 độ C đến 8 độ C. Thậm chí, vắc xin vẫn giữ ổn định ở 25 độ C trong ít nhất 3 tháng và điều này sẽ giúp vận chuyển và bảo quản dễ dàng hơn.

ZyCoV-D trở thành vắc xin phòng Covid-19 thứ sáu được cho phép sử dụng tại Ấn Độ.

Với dân số hơn 1,36 tỷ người, Ấn Độ đến nay đã tiêm phòng đầy đủ các liều vắc xin cho khoảng 13% người trưởng thành và 47% đã được tiêm ít nhất một mũi kể từ đầu đợt vào tháng Giêng. Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm ngừa cho tất cả người trưởng thành trước cuối năm nay.

Theo thống kê đến ngày 22.8, thế giới ghi nhận hơn 212 triệu người mắc Covid-19, bao gồm 4,4 triệu trường hợp tử vong. Riêng tại Ấn Độ báo cáo hơn 32,4 triệu ca nhiễm và hơn 343 nghìn trường hợp không qua khỏi.