165 vận động viên tham gia giải Cờ tướng tỉnh Quảng Nam cúp Tân Nghĩa Sơn 2023

(QNO) - Sáng nay 4/2 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh khai mạc giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Nam cúp Tân Nghĩa Sơn lần thứ XI năm 2023. Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng tặng cờ động viên các đoàn tại lễ khai mạc. Ảnh: T.V

Tham gia giải có 165 vận động viên (VĐV), gồm 123 VĐV nam, 42 VĐV nữ đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước, Nam Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Phước Sơn) và 4 sở, ngành, lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Sở TN-MT, Sở NN&PTNT, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam).

Sân chơi thường niên thu hút nhiều kỳ thủ trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Ảnh: T.V

Riêng nội dung thi đấu Hội Người cao tuổi có 10 huyện, thị xã, thành phố tham gia (Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn).

Giải được tổ chức thi đấu theo thể thức hệ Thụy Sỹ 7 ván, thời gian 40 phút. Ban tổ chức trao giải cá nhân và tiền thưởng cho VĐV nam, nữ đoạt chức vô địch; trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các VĐV xếp vị trí nhất, nhì, ba (nam, nữ) 3 khối; trao cờ và tiền thưởng nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ khối các huyện, thị xã, thành phố, đồng đội nam khối ngành và lực lượng vũ trang, đồng đội nam khối người cao tuổi. Về giải toàn đoàn, trao cờ và tiền thưởng cho địa phương nhất, nhì, ba toàn đoàn khối các huyện, thị xã, thành phố.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đang thi đấu cờ tưởng với 5 đối thủ. Ảnh: T.V

Đặc biệt, tại giải lần này Ban tổ chức mời 2 kỳ thủ nổi tiếng là Lại Lý Huynh - Đặc cấp quốc tế đại sư, từng 5 lần vô địch giải Cờ tướng quốc gia và Đặng Hữu Trang - Đại kiện tướng quốc gia, từng vô địch giải Cờ tướng quốc gia năm 2017 thi đấu giao lưu cùng các kỳ thủ hàng đầu Quảng Nam.

Trong đó, Lại Lý Huynh thi đấu cờ tưởng hay còn gọi cờ mù (thi đấu bằng trí tưởng tượng, không có bàn cờ) cùng lúc với 5 đối thủ còn Đặng Hữu Trang thi đấu cờ sáng trực tiếp cùng lúc với 5 đối thủ.

Kỳ thủ Đặng Hữu Trang thi đấu trực tiếp với 5 kỳ thủ cùng lúc. Ảnh: T.V

Đây là hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và tạo không khí vui tươi nhân dịp Xuân Quý Mão 2023; đồng thời tạo điều kiện cho các kỳ thủ Quảng Nam giao lưu, nâng cao kỹ năng, chiến thuật thi đấu môn cờ tướng và góp phần phục vụ sự đam mê của người hâm mộ tỉnh nhà.

Đông đảo người hâm mộ xem các đại kỳ thủ thi đấu giao lưu qua màn hình trực tiếp tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh. Ảnh: T.V