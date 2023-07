Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên: Chi trả ngày Chủ nhật là hoàn toàn hợp lý

Sở Tài chính vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc chi trả kinh phí chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên của Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam và Trung tâm Đào tạo - thi đấu TD-TT tỉnh năm 2021.

Không tập luyện ngày Chủ nhật nhưng vận động viên phải thực hiện hồi phục sức khỏe để chuẩn bị cho tuần tập luyện tiếp theo. Ảnh: T.V

Chế độ dinh dưỡng trong ngày nghỉ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát việc chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên (VĐV), vừa qua Sở Tài chính đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh chế độ dinh dưỡng đặc thù cho VĐV của tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 05 (ngày 13/1/2021) của HĐND tỉnh (đối với CLB Bóng đá Quảng Nam), Nghị quyết số 10 (ngày 16/3/2021) và Nghị quyết 34 (20/12/2022) của HĐND tỉnh (đối với Trung tâm Đào tạo - thi đấu TD-TT tỉnh).

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, trên cơ sở số ngày chấm công do CLB Bóng đá Quảng Nam cung cấp và qua công tác thẩm tra xác minh, xác định số ngày chấm công thực tế trong năm 2021 là 291 ngày, giảm 45 ngày so với đơn vị quyết toán (do giảm số ngày nghỉ không tập luyện trong năm 2021 là 45 ngày).

Theo đó, tổng kinh phí giảm 1,4 tỷ đồng so với đơn vị quyết toán (tương ứng với chế độ dinh dưỡng cho VĐV trong ngày nghỉ không tập luyện trong năm 2021 là 45 ngày).

Tương tự, đối với Trung tâm Đào tạo - thi đấu TD-TT tỉnh, đoàn kiểm tra xác định trong năm 2021, đơn vị đã chi và quyết toán chế độ dinh dưỡng trong cả ngày nghỉ, không tập luyện với số tiền 1,3 tỷ đồng đối với VĐV các đội tuyển ăn, ở tập trung tại trung tâm.

Dù vậy, theo bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính, thực tế VĐV được bố trí ăn, ở tập trung để tập luyện thường xuyên theo kế hoạch, đối với ngày Chủ nhật được nghỉ ngơi để phục hồi thả lỏng sau một chu kỳ tuần tập luyện và chuẩn bị cho chu kỳ tập luyện tuần tiếp theo.

Trong các ngày nghỉ VĐV không được nhận tiền công nhưng cần được đảm bảo chế độ dinh dưỡng để duy trì thể lực. Theo đó, việc chi chế độ dinh dưỡng trong ngày nghỉ, không tập luyện là phù hợp với thực tế, đáp ứng chế độ dinh dưỡng.

“Vì vậy, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định thống nhất cho phép chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho VĐV trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên (kể cả ngày Chủ nhật), không thu hồi kinh phí đã chi trong năm 2021.

Đồng thời, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị quyết số 05 và Nghị quyết số 10 để quy định cụ thể thời gian thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình hình thực tế, rõ ràng làm cơ sở áp dụng” - bà Thảo nói.

Ngành TD-TT nói gì?

Sở VH-TT&DL khẳng định việc ban hành các quyết định thành lập đội tuyển bóng đá trẻ của tỉnh để tập trung tập huấn, thời gian từ ngày 25/1/2021 đến 31/12/2021 và với VĐV các đội tuyển của Trung tâm Đào tạo - thi đấu TD-TT tỉnh từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021 là đúng quy định.

Và trên thực tế, những ngày nghỉ Chủ nhật, ngày lễ, các VĐV cũng phải tập trung tại chỗ ăn uống, nghỉ dưỡng, phục hồi sức lực để chuẩn bị cho chu kỳ tập luyện tiếp theo.

Vì vậy, chế độ dinh dưỡng cho VĐV phải được đảm bảo xuyên suốt, kể cả ngày Chủ nhật, ngày lễ. Bên cạnh đó, để chuẩn bị tham gia thi đấu các giải trong năm, VĐV phải tập trung thi đấu cả ngày Chủ nhật. “Do vậy, việc chi chế độ dinh dưỡng cho VĐV trong ngày nghỉ (Chủ nhật) là đúng quy định của Thông tư 86 và phù hợp để nâng cao thể chất của VĐV” - ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nói.

Ông Phan Văn Hạ - Giám đốc Trung tâm Đào tạo - thi đấu TD-TT tỉnh cho biết, hầu hết VĐV các đội tuyển trẻ, năng khiếu và đội tuyển tỉnh đều ăn ở tập trung tại trung tâm. Theo chu kỳ tập luyện, hàng tuần các em được nghỉ ngày Chủ nhật.

“Nghỉ ngày Chủ nhật song được hiểu đó là ngày các em thực hiện nhiệm vụ hồi phục thể lực để chuẩn bị cho chu kỳ tuần tập luyện tiếp theo. Nếu không chi trả chế độ dinh dưỡng cho ngày Chủ nhật thì sẽ không đảm bảo dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe và ảnh hưởng đến thể lực của VĐV” - ông Hạ lý giải.

Bên cạnh đó, ông Hạ còn cho rằng nếu cho VĐV về nhà hàng tuần vào ngày Chủ nhật sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện, cũng như việc đi lại không đảm bảo an toàn bởi phần lớn các em còn nhỏ, nhà ở xa. Mà ở lại không chi trả cho các em ăn uống cũng không được.