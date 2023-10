CLB bóng bàn Sang Kỳ An đoạt chức vô địch Giải bóng bàn Sang Kỳ An mở rộng

(QNO) - Trong 2 ngày (7 và 8/10), Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể thao Sang Kỳ An (Tam Kỳ) tổ chức Giải bóng bàn đồng đội nữ Sang Kỳ An mở rộng.

Các trận đấu bóng bàn kịch tính diễn ra tại Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể thao Sang Kỳ An

Giải thu hút 19 đội tham gia gồm các vận động viên thuộc các CLB bóng bàn của Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định thi đấu đồng đội nữ theo thể thức Olympic. Mỗi đội tham gia 4 trận đơn và 1 trận đôi.

Kết quả đồng đội nữ Sang Kỳ An gồm các nữ vận động viên sinh sống tại Tam Kỳ và thường xuyên luyện tập tại CLB bóng bàn Sang Kỳ An đoạt chức vô địch; nhì thuộc CLB Corgi House - Đà Nẵng; đồng hạng ba thuộc về đội Bino Nông Sơn và đội Việt Tiến - Sang Kỳ An. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải khuyến khích cho các đội.