Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức giải bóng chuyền “Mừng Đảng, mừng Xuân”

(QNO) - Ngày 19/1, Công an tỉnh khai mạc giải bóng chuyền “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2024 với sự tham gia của 24 đội bóng đến từ công an các đơn vị, địa phương.

Có 24 đội bóng tham gia giải bóng chuyền “Mừng Đảng, mừng Xuân” Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: M.T

Giải diễn ra trong 4 ngày (từ 19 - 22/1) tại sân bóng chuyền Công an tỉnh và sân bóng chuyền Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Tham gia giải có 24 đội bóng đến từ 18 công an huyện, thị xã, thành phố và công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh với hơn 330 vận động viên.

Các đội bóng chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ vào tranh tài tại tứ kết, bán kết. Trận tranh hạng ba và chung kết diễn ra ngày 22/1.

Giải diễn ra sôi nổi, kịch tính ngay sau khai mạc. Ảnh: M.T

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, tăng cường đoàn kết; đồng thời tạo hạt nhân nòng cốt phát triển phong trào thể thao nói chung và môn bóng chuyền nói riêng tại các đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.