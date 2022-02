Giải cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2022: Bất ngờ với những nhà vô địch

Đã có những bất ngờ diễn ra tại Giải cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam cúp Tân Nghĩa Sơn lần thứ X năm 2022 (khép lại hôm 12.2) khi chứng kiến hai nhà tân vô địch ở cả nội dung nữ và nam là Phạm Thị Ngọc Lệ (Tiên Phước) và Lê Minh Hùng (ngành GD-ĐT).

Giải cờ tướng vô địch tỉnh năm 2022 là môn đầu tiên của Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX. Ảnh: T.V

Những gương mặt mới

Cuộc đua vô địch nội dung cá nhân của giải cờ tướng những năm gần đây luôn chứng kiến nhiều bất ngờ khi giành ngôi cao nhất không phải là những kỳ thủ hạt giống. Chẳng hạn năm 2021, hai cái tên bước lên ngôi vô địch là Đinh Thị Kim Hằng (Tam Kỳ) và Trần Hữu Thạnh (Thăng Bình) đều là những kỳ thủ “ẩn danh”.

Năm nay, làng cờ xứ Quảng lại hồi hộp dõi theo cuộc đua vô địch giữa những kỳ thủ gạo cội, song cuối cùng, một lần nữa hai nhà tân vô địch lại là những người mới: Phạm Thị Ngọc Lệ (Tiên Phước) và Lê Minh Hùng (ngành GD-ĐT).

Như mọi năm, nội dung nam năm nay có sự góp mặt của hầu hết “cây đa, cây đề” như Lê Đăng Vũ (Điện Bàn), Đỗ Minh Hùng, Phan Thanh Giản (Hội An), Nguyễn Ngọc Hùng (Tiên Phước), Võ Thịnh (Duy Xuyên), Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Mạnh Pha (Công an tỉnh).

Và thực tế trong những ván đấu đầu tiên, cuộc đua tranh giữa họ khá gay cấn khi liên tục bám sát nhau trên bảng xếp hạng, trong đó đáng chú ý là Lê Đăng Vũ - kỳ thủ nổi tiếng cả nước.

Sau cú sảy chân bất ngờ ở ván đầu tiên khi để Phan Thanh Giản chia điểm, Vũ lấy lại phong độ khi đi liền một mạch về đích với 6 chiến thắng liên tiếp sau đó. Dù vậy, kỳ thủ người Điện Bàn vẫn chấp nhận thất bại trong cuộc đua vô địch trước đối thủ Lê Minh Hùng (ngành GD-ĐT).

Trên con đường đến ngôi cao nhất, Hùng chỉ để nhà cựu vô địch Nguyễn Ngọc Hùng cầm chân ở ván thứ 6. Cùng được 6,5 điểm như Lê Đăng Vũ nhưng nhờ hơn hiệu số (27 so với 24,5), Lê Minh Hùng đoạt chức vô địch.

Trong khi đó ở nội dung nữ, nhà đương kim vô địch Đinh Thị Kim Hằng khá bất ngờ thi đấu sa sút không phanh và rơi khỏi tốp 20. Ngược lại, các kỳ thủ kỳ cựu như Hồ Vũ Thành Minh (Tiên Phước), Nguyễn Thị Tươi (Điện Bàn), Lê Thị Thanh Vân (Hội An) vẫn giữ vững phong độ.

Thế nhưng, ấn tượng hơn cả lại là cô gái đến từ Tiên Phước - Phạm Thị Ngọc Lệ. Không còn xa lạ song ở hai mùa giải gần nhất, Ngọc Lệ có kết quả thi đấu khá khiêm tốn, cùng được 4 điểm và xếp thứ 11 năm 2021, còn năm 2020 xếp thứ 9.

Tuy nhiên, năm nay nữ kỳ thủ người xứ Tiên này đã thể hiện diện mạo khác hẳn, thắng cả hai kỳ thủ rất mạnh người Hội An là Lê Thị Thanh Vân, Trần Thị Phương Thảo, cầm chân nhà vô địch năm 2020 Nguyễn Thị Tươi. Có được 6,5 điểm sau 6 thắng 1 hòa và hơn các đối thủ bám đuổi 0,5 điểm, Phạm Thị Ngọc Lệ đăng quang một cách thuyết phục.

Môn đầu tiên Đại hội TD-TT tỉnh

Giải cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2022 cũng là giải đấu đầu tiên thuộc chương trình Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022. Vì vậy, số lượng địa phương, đơn vị tham gia tranh tài tại giải năm nay khá đông với 17 huyện, thị xã, thành phố (gồm Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn) và 6 ngành (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc, Cục thuế, Ngân hàng, GD-ĐT) với tổng cộng 174 vận động viên (104 nam và 70 nữ).

Là giải đại hội TD-TT nên ngoài cuộc đấu trí gay cấn ở nội dung cá nhân, cuộc đua tranh giải toàn đoàn cũng rất quyết liệt. Không có được chức vô địch cá nhân nào nhưng với dàn kỳ thủ đồng đều ở cả nam lẫn nữ, thêm một mùa giải nữa đoàn Hội An giành ngôi vị nhất toàn đoàn một cách thuyết phục. Trong khi đó, với sự xuất sắc của các kỳ thủ nữ, lần đầu tiên trong nhiều năm qua Tiên Phước vươn lên giành giải ba toàn đoàn, xếp sau Điện Bàn.

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, công tác tổ chức giải cờ tướng năm nay được thực hiện nghiêm theo phương án phòng chống dịch Covid-19. Tất cả thành viên khi tham gia phải tiêm đủ 2 liều vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ theo quy định. Ngoài ra, phải tuân thủ nghiêm biện pháp 5K nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

“Giải đấu đầu tiên của Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam đã thành công tốt đẹp cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức thi đấu. Hy vọng qua giải đấu này sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm và mở ra giai đoạn thích ứng mới để ngành tiếp tục tổ chức tốt các môn còn lại trong năm 2022, mà gần nhất là môn bóng chuyền nữ vào đầu tháng 3 tới” - ông Hải nói.